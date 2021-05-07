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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غلق كلي لطريق الإسكندرية الصحراوي لمدة ٥ أيام

صدى البلد

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن القيام بالأعمال الإنشائية التحضيرية اللازمة لاستلام الشركة المنفذة لموقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو انفاق " المتحف الكبير " ضمن محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بطريق القاهرة - إسكندرية الصحراوي وتحديدآ في المنطقة المواجهة للمتحف الكبير بمحيط المطلع المؤدي إلي الطريق الدائري .

حيث ستقوم الشركة باستحداث رامب لخدمة حركة المركبات بمحيط موقع الأعمال تحديدآ بطريق القاهرة - إسكندرية الصحراوي أمام مناطق المهندس كار بالمنطقة المواجهة للمتحف الكبير .

و يستلزم الامر إجراء غلق كلي لطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في الإتجاه القادم من ميدان الرماية إتجاه الإسكندرية بداية من تقاطعه مع شارع البرنسيسة حتي مناطق المهندس كار وذلك لمدة ٥ أيام ابتداء" من الساعة ٨ صباح الجمعة ٢٠٢١/٥/٧ حتي الساعة ١٢ مساء يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٥/١١ .

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء التحويلة المرورية اللازمه للتسهيل علي المواطنين وهي ان تكون حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب بالسير إتجاه طريق إسكندرية الصحراوي أو الصعود أعلي الطريق الدائري يكون خط سيرها علي النحو التالي :

- إستكمال السير بعد ميدان الرماية بما يقرب ( ٣٠٠ م ) ثم الدخول يمينآ إتجاه شارع البرنسيسة .

- ثم  السير بشارع البرنسيسة حتي تقاطعه مع شارع حدائق الأهرام القديمة ثم الدخول يسارآ بشارع حدائق الأهرام القديمة وأستكمال السير به حتي تقاطعه مع شارع أنور السادات .

- ثم السير يسارآ بشارع أنور السادات وصولآ حتي طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي مره أخري بعد تجاوز منطقة الأعمال واستكمال السير به إتجاه الإسكندرية أو إتجاه المطلع المؤدي إلي أعلي الطريق الدائري .

وقامت الشركة المنفذة بإتخاذ كافة إجراءات الأمن الصناعي من خلال تركيب  " محددات فوسفوريه وطواحين ضوئية وحواجز عاكسه و كشافات ضوئية "  إلي جانب ذلك فقد تم تركيب كافة اللوحات الإرشادية الدالة علي إتجاهات حركة السير بالتحويلة المرورية لتوعية قائدي المركبات وضمان سلامتهم وتفادي حدوث اي تكدسات مرورية .

كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات اللازمة لمتابعة الحالة المرورية أثناء الأعمال لتسير الحركة المرورية .

وتهيب الادارة العامة لمرور الجيزة بالسادة المواطنين من المارة وقائدي المركبات بالإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتجنب التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال .

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