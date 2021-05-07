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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحب والصدق.. علي الهلباوي يكشف سر الانسجام مع مايكل رضا في أداء الابتهالات والترانيم

صدى البلد


كشف المبتهل علي الهلباوي عن سبب الانسجام في الابتهالات والترانيم بينه وبين مايكل رضا، قائلا: السبب الأساسي هو الحب والإتقان والصدق..حتى يصل كلاماتنا إلى قلوب المشاهدين".
 

وأضاف "الهلباوي" خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة على قناة "الأولى الفضائية"، أن الترانيم والإبتهالات تشترك في الدعاء لله سبحانه وتعالى، مشيرا إلى أن الموسيقى هي لغة العالم وهي العالمية ومن خلالها تتلاقى الشعوب.

 

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وأوضح علي الهلباوي أنه لا يحب التصنيفات، مضيفا: يمكن أن أقدم نختلف الأغاني سواء لله سبحانه وتعاغلى أو لحبيبتي وغيرهم.
 

وكشف مايكل رضا عن أن موسيقى الإبتهالات لديها مقامات مختلفة ويجب أن يتم التدقيق في مصطلحات اللغة العربية حتى تتمكن من إتقانها.

وعلق الإعلامي شريف عامر على أحد الآلات الموسيقية التي تستخدمها فرقة الإبتهال والترنيمن قائلا:" أنا شوفت الألة دي وكنت بقول عنها بيت عصافير أزاي دي بديل عن الطبول".

 

 

علي الهلباوي مايكل رضا الإعلامي شريف عامر الإبتهالات والترانيم اخبار التوك شو

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