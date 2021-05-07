اشتعال النار في سيارة ملاكي تحمل أنبوبتي أكسجين بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل نشوب حريق فى سيارة أعلى كوبرى الباجور.

تبلغ للأجهزة الأمنية بنشوب حريق بسيارة أعلى كوبرى الباجور بالمنوفية.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الموقف وإخماد النيران ، وتبين نشوب حريق بسيارة ملاكى قيادة أحد المواطنين محملة بعدد ( 2 ) أسطوانة غاز أكسجين ، نتيجة حدوث تسرب فى إحداهما مما أدى إلى انفجار الأسطوانتين ونشوب حريق بالسيارة .

أسفر ذلك عن إصابة قائد السيارة بجروح وكدمات وإصابة نجله بحروق بسيطة وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج ، وكذا حدوث تلفيات بالسيارة .. بسؤال قائد السيارة أيد ما سبق وأضاف بقيامه بتعبئة أسطوانتى الأكسجين من أحد المصانع بمدينة النوبارية بالبحيرة لتوصليهما إلى أحد ألأشخاص بمدينة الباجور مقابل مبلغ مالى .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .