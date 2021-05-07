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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقطع فيديو يفضح إيران ويكشف كواليس استهدافها لمفاعل ديمونة الاسرائيلي

أثار الدمار الذي
أثار الدمار الذي سببه الصاروخ بمحيط مفاعل ديمونة النووي

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس مقطع فيديو بالرسوم المتحركة يُظهر صاروخًا أطلق على محطة ديمونة النووية الإسرائيلية، حيث يزعم المستخدمون أنه تم إطلاقه من قبل الحرس الثوري الإيراني.

ويبدأ الفيديو بعلم إسرائيلي، ثم يُظهر لمحة عامة عن منشأة ديمونة النووية، حيث يظهر الصاروخ من السماء وينزل على المحطة.

وتضم منشأة ديمونة الواقعة في صحراء النقب أول مفاعل نووي إسرائيلي

ويوجد مركز شمعون بيريس للأبحاث النووية في النقب هناك أيضًا، وقد أكدت تل أبيب منذ فترة طويلة أن المفاعل ومنشأة البحث يستخدمان فقط لأغراض البحث في العلوم الذرية.

في وقت سابق من أبريل، تم إطلاق صاروخ من الأراضي السورية وسقط في محيط منشأة ديمونة النووية - وهو هجوم ادعى الجيش الإسرائيلي أنه لا يستهدف محطة التطوير النووي.

في وقت سابق يوم الخميس ، صرح قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن "فقاعة الأمن القومي الإسرائيلية قد انفجرت"، مدعيا أن "النظام يمكن تدميره من خلال عملية واحدة فقط" ، مشيرا إلى سلسلة من الحوادث الأمنية الأخيرة في إسرائيل. 

الخارجية الأمريكية تعلق على اتهام إيران باستهداف مفاعل ديمونة الإسرائيلي

بيان عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن صاروخ منطقة مفاعل ديمونة

بينما أطلق الجيش الإسرائيلي (IDF) تحقيقًا في سبب عدم اعتراض نظام الدفاع الإسرائيلي الصاروخ الذي أطلق من الأراضي السورية، أدرج قائد الحرس الثوري الإيراني الميجر جنرال حسين سلامي الحادث من بين أمثلة أخرى حول أسباب انفجار فقاعة الأمن القومي لتل أبيب. 

وقال: "إن أكبر نقطة ضعف للنظام الصهيوني هي أن أي إجراء تكتيكي من جانبه يمكن أن يكون هزيمة استراتيجية ، مما يعني أنه يمكن تدمير النظام من خلال عملية واحدة فقط" ، مشيرًا إلى انفجار الشهر الماضي في مصنع صواريخ إسرائيلي. أفادت أنباء عن هجوم على مكتب للموساد في العراق وحريق في مصفاة نفط في حيفا في أواخر أبريل.

إعلام إسرائيل: قذيفة صاروخية وراء الانفجار بالقرب من مفاعل ديمونة|فيديو

إسرائيل.. سماع دوي انفجار ضخم بالقرب من مفاعل ديمونة النووي

وتأتي الرسوم المتحركة ديمونة، التي لم تعلق عليها تل أبيب بعد، بعد يوم واحد من بث مقطع فيديو آخر على التلفزيون الإيراني يظهر قبة مبنى الكابيتول الأمريكي وهي تنفجر وتلمح إلى `` تحرير '' القدس أثناء تصوير مناظر جبل الهيكل.

تصاعدت حدة التوترات بين إيران وإسرائيل وسط المفاوضات الأخيرة حول إحياء محتمل لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، والمعروفة أيضًا باسم الاتفاق النووي الإيراني. 

جدير بالذكر أن تل أبيب تعارض استعادة اتفاق 2015 ، مدعية أن طهران تسعى لصنع أسلحة نووية وتشكل "تهديدًا" لإسرائيل. لقد أوضحت الجمهورية الإيرانية باستمرار أن برنامجها النووي يظل سلميًا بشكل حصري.

إسرائيل ايران التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي الجيش الإسرائيلي الحرس الثوري الإيراني الرسوم المتحركة انفجار ضخم مفاعل ديمونة النقب اطلاق صاروخ

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