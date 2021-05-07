عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد ثروت: بيومي فؤاد شهبندر تجار الكوميديا.. فيديو

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

حل الكوميديان محمد ثروت، ضيفا على الإعلامية "أسما إبراهيم"، ببرنامج "رمضان أحلى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".


ووجه "محمد ثروت"، رسالة للفنان "بيومي فؤاد"، قائلا: "بيومي فؤاد الشهبندر.. وأنا بحبه جدا وبعتبره أخويا الكبير".


وأضاف: "سميته شهبندر لأني بحسه شهبندر تجار الكوميديا"، مستطردا: "رمضان زمان يختلف عن الوقت الحالي، بسبب لمة العائلات، واللعب في الشارع، وكل له ريحة وطعم غير الوقت الحالي".


وتحدث عن تفاصيل دوره في مسلسل بين السما والأرض، قائلا: "دور كان جديد عليا"، مؤكدا: "ماندو العدل كان متعاون معايا جدا، وكان معايا خطوة بخطوة".


وأشار: "الدور كان جديد عليا لأنه كان دور مركب وكان الترشح للدور من ماندو العدل، وأول ما جالي الترشيح اتخضيت".


وأضاف: "المسلسل يعتبر  من أفضل 100 عمل في السينما المصرية"، لافتا: "لما قريت الورق لقيت الدور مختلف تماما، واخذت دش علشان أجهز للدور وقعدت أقرأه".
 

السينما المصرية مسلسل بين السما والارض رمضان زمان سما إبراهيم أسما إبراهيم برنامج رمضان أحلى رمضان احلى الاعلاميه أسما بين السما والأرض بيومي فؤاد

ترشيحاتنا

الجمعة العاصفة.. شوبير يكشف ملامح اجتماع مجلس إدارة الأهلي اليوم

خريطة بالمناطق عالية الخطورة المحتمل سقوط الصاروخ الصيني فوقها .. فيديو وصور

طبيعى ولا نفخ.. صورة جديدة لزوجة تامر حسني برفقته تضعها في مأزق

فيديوجراف.. قرارات جديدة لاستكمال التعليم بالجامعات

تصل للمؤبد.. احذر استخدام الحيوانات الضالة لـ ترهيب المواطنين

ثعابين تذوّب اللحم وآكلو لحوم البشر.. أخطر جزر في العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق كلي لطريق الإسكندرية الصحراوي لمدة ٥ أيام

سقوط الصاروخ الصيني إلى مدار منخفض وتوقعات بانهيار مدمر فوق منطقة مأهولة .. فيديو

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

عقب القبض عليه.. أمير قطر يقيل وزير المالية من منصبه

طبيعى ولا نفخ.. صورة جديدة لزوجة تامر حسني برفقته تضعها في مأزق

تفاصيل جديدة حول القبض على وزير المالية القطري

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

خسائر فادحة.. ما عقوبة بكين حال سقوط الصاروخ الصيني على منطقة سكنية؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يستعيد الثقة ويفوز على الاتحاد 2-1 في الدوري

مباراة ممتعة.. الزمالك يفوز على سموحة 2-1 ويواصل تصدر الدوري | صور

طريقة عمل كعك العيد بأكثر من طريقة

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

فيديو

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ