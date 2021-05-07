محمد ثروت: بيومي فؤاد شهبندر تجار الكوميديا.. فيديو

حل الكوميديان محمد ثروت، ضيفا على الإعلامية "أسما إبراهيم"، ببرنامج "رمضان أحلى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".



ووجه "محمد ثروت"، رسالة للفنان "بيومي فؤاد"، قائلا: "بيومي فؤاد الشهبندر.. وأنا بحبه جدا وبعتبره أخويا الكبير".



وأضاف: "سميته شهبندر لأني بحسه شهبندر تجار الكوميديا"، مستطردا: "رمضان زمان يختلف عن الوقت الحالي، بسبب لمة العائلات، واللعب في الشارع، وكل له ريحة وطعم غير الوقت الحالي".



وتحدث عن تفاصيل دوره في مسلسل بين السما والأرض، قائلا: "دور كان جديد عليا"، مؤكدا: "ماندو العدل كان متعاون معايا جدا، وكان معايا خطوة بخطوة".



وأشار: "الدور كان جديد عليا لأنه كان دور مركب وكان الترشح للدور من ماندو العدل، وأول ما جالي الترشيح اتخضيت".



وأضاف: "المسلسل يعتبر من أفضل 100 عمل في السينما المصرية"، لافتا: "لما قريت الورق لقيت الدور مختلف تماما، واخذت دش علشان أجهز للدور وقعدت أقرأه".

