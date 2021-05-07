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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المدير التنفيذي لبرنامج الهندسة الطبية والحيوية : نسبة فرص العمل للخريجين 100%

طلاب برامج الهندسية
طلاب برامج الهندسية الطبية

قال الدكتور حسام الدين مصطفى "المدير التنفيذى لبرنامج الهندسة الطبية و الحيوية"، إن مجال الهندسة الطبية و الحيوية هو تخصص يجمع بين الهندسة و بين الطب من أجل خدمة الإنسان و المجتمع.

 

أضاف" مصطفى" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء المحروسة" المذاع على قناة" الحدث اليوم"، أن البرنامج بدأ رسالته منذ عام ٢٠١٤ و الهدف منه هو أن تكون المنصورة عاصمة مصر الطبية، مشيرا إلى أنه سوف يقدم الخدمة  الطبية للمواطن وهناك مراكز جامعة المنصورة وتقديم الاستشارات الهندسية و تصميم الأجهزة و المعاونة فى إدارة المستشفيات وصيانتها.

 

ونوه ، إلى أنه لابد من وجود أشخاص متخصصين فى هذا المجال الرائد فى العالم ،مؤكدا أن هناك  حالة من الحب بين إدارة البرنامج و إدارة الجامعة و بين الطلاب الموجودين فى هذا البرنامج.

 

وأوضح، أن الطالب فى الهندسة الطبية بجامعة المنصورة يدرس حوالى ١٥٠ ساعة و يتدرب عمليا داخل المستشفيات و مراكز جامعة المنصورة.

 

ولفت الى  أن هناك جانبا تطبيقيا خلال السنوات الخمس للدراسة من خلال عمل دورات تدريبية لمواكبة الخريجين لسوق العمل.

 

حسام الدين مصطفى الهندسة الطبية و الحيوية عاصمة مصر الطبية الاستشارات الهندسية سوق العمل طلاب الهندسة الطبية جامعة المنصورة

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