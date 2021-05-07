المدير التنفيذي لبرنامج الهندسة الطبية والحيوية : نسبة فرص العمل للخريجين 100%

قال الدكتور حسام الدين مصطفى "المدير التنفيذى لبرنامج الهندسة الطبية و الحيوية"، إن مجال الهندسة الطبية و الحيوية هو تخصص يجمع بين الهندسة و بين الطب من أجل خدمة الإنسان و المجتمع.

أضاف" مصطفى" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء المحروسة" المذاع على قناة" الحدث اليوم"، أن البرنامج بدأ رسالته منذ عام ٢٠١٤ و الهدف منه هو أن تكون المنصورة عاصمة مصر الطبية، مشيرا إلى أنه سوف يقدم الخدمة الطبية للمواطن وهناك مراكز جامعة المنصورة وتقديم الاستشارات الهندسية و تصميم الأجهزة و المعاونة فى إدارة المستشفيات وصيانتها.

ونوه ، إلى أنه لابد من وجود أشخاص متخصصين فى هذا المجال الرائد فى العالم ،مؤكدا أن هناك حالة من الحب بين إدارة البرنامج و إدارة الجامعة و بين الطلاب الموجودين فى هذا البرنامج.

وأوضح، أن الطالب فى الهندسة الطبية بجامعة المنصورة يدرس حوالى ١٥٠ ساعة و يتدرب عمليا داخل المستشفيات و مراكز جامعة المنصورة.

ولفت الى أن هناك جانبا تطبيقيا خلال السنوات الخمس للدراسة من خلال عمل دورات تدريبية لمواكبة الخريجين لسوق العمل.