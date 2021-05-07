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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: إجراءات رادعة تجاه المحال المخالفة لقرارات مجلس الوزراء

اغلاق المحال التجارية
اغلاق المحال التجارية بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي أنه تم إغلاق جميع المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح على مستوى الأحياء وفقا لمواعيد الغلق المحددة في التاسعة مساء، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة الذي أصدرها للحد من التجمعات والوقاية من انتشار جائحة كورونا.

وتابع الشريف جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية للالتزام بغلق المحال وفقا للمواعيد التي بدأ تنفيذها اعتباراً من مساء اليوم، مشدداً على  التعامل بكل حزم وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المحال المخالفة.

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وتنفيذا لتعليمات المحافظ؛ قاد الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء عدد من الحملات المسائية المكبرة علي مستوي الأحياء لمتابعة مدي الإلتزام بمواعيد الغلق وتطبيق الإجراءات الإحترازية، وأسفرت الحملات عن توقيع عدد من الغرامات الفورية وتشميع لبعض المحال المخالفة.

والجدير بالذكر أن رئيس الوزراء قد أصدر عدة قرارات كان علي رأسها؛ غلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح 9 مساء مع استمرار خدمة توصيل الطلبات ولمدة أسبوعين. وتكون إجازة عيد الفطر المبارك من الأربعاء  12 مايو وحتى الأحد 16 مايو لمدة 5 أيام، وغلق كامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة في العيد. صلاة العيد في المساجد الكبرى بنفس إجراءات صلاة الجمعة. وحظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات.

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