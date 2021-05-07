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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جذابة.. لاميتا فرنجية تأكل «الإسباجيتى» صور

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت لاميتا فرنجية بإطلالة جذابة وهي تأكل "الاسباجيتى"، وارتدت فستان جرئ باللون الاحمر، وتركت شعرها البني منسدلًا على كتفيها بطريقة متناسقة مع إطلالتها، ونظارة شمسية زادت إطلالتها جاذبية، ووضعت مكياجا ناعما أبرز جمالها.

وعلقت علي الصورة قائلة "أنا أحب الإيطالية 🇮🇹 La Dolce Vita 🍝 وماذا عنك؟" وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من متابعيها.

يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى فى فيلم عمر وسلمي 3، وشاركت رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، كما شاركت محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة".

وشاركت لاميتا فرنجية، في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود.

إطلالة جذابة الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية جلسة تصوير نظارة شمسية اسباجيتي ايطالية

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