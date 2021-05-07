بإطلالة جذابة.. جورجينا تنشر صورة بصحبة رونالدو من داخل الطائرة

نشرت عارضة الأزياء جورجينا صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت جورجينا رودريجيز، داخل طائرة بإطلالة جريئة وجذابة بصحبة صديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالد، نالت إعجاب الالاف من متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



وتحرص جورجينا على مشاركة متابعيها الصور الجذابة التي تبرز جمالها، خاصة التي تظهر بها رفقة كريستيانو رونالدو.



كما تفضل عارضة الأزياء، جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة.



وتميل عارضة الأزياء جورجينا إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة.