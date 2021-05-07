مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادثي سقوط من قطارين ببني سويف

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادثين سقوط من قطارين ببني سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب إثنين آخرين إثر سقوطهم من قطارين قرب مزلقاني الشناوية والزيتون في مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، مساء الخميس، وجرى اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، والمصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بسقوط شخص من قطار قرب مزلقان الزيتون التابع لمركز ناصر، ولقي مصرعه في الحال، وجرى إخطار مرفق إسعاف بني سويف للإنتقال إلى موقع الحادث لنقل الجثة إلى أقرب مشرحة تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

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وإنتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى موقع الحادث حيث تبين أن المتوفي يدعى " علاء . م . س . ع "، 26 سنة، مقيم مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وتحولت جثته إلى أشلاء، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

وفي الحادث الثاني أصيب إثنين، بإصابات متنوعة، إثر سقوطهما من القطار قرب مزلقان الشناوية التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، وجرى نقلهما بواسطة سيارة اسعاف تابعة لمرفق اسعاف بني سويف إلى مكان الحادث، لتلقي العلاج والاسعافات الأولية بمستشفى بني سويف التخصصي.

وتبين أن المصابان هما: " هاني . ع . أ" 33 سنة، مقيم محافظة المنيا، و" عبد الله . أ . ا " 20 سنة، مقيم محافظة قنا، مصاب كسر بالساق الأيسر، وجرى نقلهما لتلقي العلاج بمستشفى بني سويف التخصصي.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة بشأن الحادثين وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الحادثين.