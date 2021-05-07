عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة ومكثفة مسائية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالسويس

صدى البلد

قام خالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس والعميد ايهاب حسن السكرتير العام المساعد ، بحملات مفاجئة مسائية لمتابعة تنفيذ فرار إغلاق المحلات والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والسينمات في الساعة التاسعة مساء من اليوم ولمدة أسبوعين طبقا لقرار مجلس الوزراء لمواجهة الثالثة لفيروس كورونا .
 

وشهدت شوارع وميادين السويس التواجد الأمني المكثف بقيادة اللواء محمد الالفي مدير الامن والقيادات الامنية وضباط وافراد الشرطة في جميع المواقع .

رافق السكرتير العام في الجولات والمتابعة كلا من العميد عمرو العدلي مدير شرطة المرافق وممدوح أنور رئيس حى الأربعين والعميد علاء اسماعيل مدير عام الورش والاسواق والضبع ناشد مديرالازمات والكواراث بالمحافظة وعالية فريد رئيس حي الجناين ومحمد عبد الله سكرتير حي السويس واشرف سليمان مدير الطوارئ والتدخل السريع وعماد حمدي مساعد رئيس حي الجناين وعدد من الادارات الهندسية والاشغالات والمرافق بالاحياء.

وقام سعداوي وايهاب بجولة لمتابعة الاغلاق بعدة شوارع بالاحياء الخمس منها منطقة الكورنيش الجديد والقديم وشارع احمد عرابى والنمسا والجيش والشهداء والهاويس والسيد هاشم ومنشية اولاد سلامة لتاكد من الالتزام أصحاب المحلات بقرار مجلس الوزراء لغلق المحلات الساعة التاسعة مساءا وتم تحريرعدد من المحاضر ضد المخالفين بتلك القرارات علي مستوي الاحياء .

ومن جانبه أكد خالد سعداوى ان المحافظ شدد على عدم السماح باى مخالفات للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء ، لافتا على وجود حملات مكبرة ومكثفة لتاكد من الالتزام بالقرارات الواردة بالتعاون مع مديرية أمن السويس حفاظا على صحة المواطنين .

السويس مجلس الوزراء فيروس ضباط الهند فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا سينما وزراء شهداء الجيش كورونا محافظة السويس حفاظا على صحة المواطنين تطبيق الاجراءات الاحترازية

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. اليابان تعتزم تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية الشهر الجاري

مطار القاهرة يشدد إجراءاته حيال ركاب 3 دول ويطبق فحص إضافي لـ كشف كورونا .. تفاصيل

حقيقة تدهور حالة ايهاب جلال ونقله لأحد المستشفيات في المهندسين

لسه قدامك فرصة .. ادعية ليلة القدر قبل الفجر

برلمانية: حصر المناطق الصناعية العشوائية خطوة جادة تدعم مسيرة التنمية

مجانا.. كيفية تنزيل لعبة ماين كرافت Minecraft

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق كلي لطريق الإسكندرية الصحراوي لمدة ٥ أيام

خريطة بالمناطق عالية الخطورة المحتمل سقوط الصاروخ الصيني فوقها .. فيديو وصور

سقوط الصاروخ الصيني إلى مدار منخفض وتوقعات بانهيار مدمر فوق منطقة مأهولة .. فيديو

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

لسه قدامك فرصة .. ادعية ليلة القدر قبل الفجر

عقب القبض عليه.. أمير قطر يقيل وزير المالية من منصبه

طبيعى ولا نفخ.. صورة جديدة لزوجة تامر حسني برفقته تضعها في مأزق

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يستعيد الثقة ويفوز على الاتحاد 2-1 في الدوري

مباراة ممتعة.. الزمالك يفوز على سموحة 2-1 ويواصل تصدر الدوري | صور

طريقة عمل كعك العيد بأكثر من طريقة

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

فيديو

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ