حملات مكبرة ومكثفة مسائية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالسويس

قام خالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس والعميد ايهاب حسن السكرتير العام المساعد ، بحملات مفاجئة مسائية لمتابعة تنفيذ فرار إغلاق المحلات والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والسينمات في الساعة التاسعة مساء من اليوم ولمدة أسبوعين طبقا لقرار مجلس الوزراء لمواجهة الثالثة لفيروس كورونا .



وشهدت شوارع وميادين السويس التواجد الأمني المكثف بقيادة اللواء محمد الالفي مدير الامن والقيادات الامنية وضباط وافراد الشرطة في جميع المواقع .

رافق السكرتير العام في الجولات والمتابعة كلا من العميد عمرو العدلي مدير شرطة المرافق وممدوح أنور رئيس حى الأربعين والعميد علاء اسماعيل مدير عام الورش والاسواق والضبع ناشد مديرالازمات والكواراث بالمحافظة وعالية فريد رئيس حي الجناين ومحمد عبد الله سكرتير حي السويس واشرف سليمان مدير الطوارئ والتدخل السريع وعماد حمدي مساعد رئيس حي الجناين وعدد من الادارات الهندسية والاشغالات والمرافق بالاحياء.

وقام سعداوي وايهاب بجولة لمتابعة الاغلاق بعدة شوارع بالاحياء الخمس منها منطقة الكورنيش الجديد والقديم وشارع احمد عرابى والنمسا والجيش والشهداء والهاويس والسيد هاشم ومنشية اولاد سلامة لتاكد من الالتزام أصحاب المحلات بقرار مجلس الوزراء لغلق المحلات الساعة التاسعة مساءا وتم تحريرعدد من المحاضر ضد المخالفين بتلك القرارات علي مستوي الاحياء .

ومن جانبه أكد خالد سعداوى ان المحافظ شدد على عدم السماح باى مخالفات للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء ، لافتا على وجود حملات مكبرة ومكثفة لتاكد من الالتزام بالقرارات الواردة بالتعاون مع مديرية أمن السويس حفاظا على صحة المواطنين .