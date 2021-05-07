حملة مكبرة لضبط المخالفين لقرارات الحظر بالأقصر
قاد اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر، يرافقه اللواء عبد المجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، وإبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، والنقيب سعيد الحسينى نائب مأمور مركز شرطة اسنا، والمقدم أحمد بليح رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، حملة مكبرة مساء الخميس على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة اسنا، لمتابعة الالتزام بقرارات الحظر وتحقيق الانضباط العام.
يأتى ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتريات، والمطاعم، وذلك في تمام الساعة ٩ مساء، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وخلال الحملة تم المرور على شارع البحر القديم وشارع البحر الجديد وشارع أحمد عرابي والشوارع المتفرعة، ورصدت الحملة التزام عدد من المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريات بقرار الغلق.
وأيضا تم ضبط ١٠ محلات تجارية مخالفة للقرار وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها، كما تم تحرير ٨ محاضر إشغال طريق و ٤ محضر بائع متجول و ٥ محاضر نظافة عامة وتنفيذ ٢١ إزالة إدارية وتحرير ٢محاضر مضبوطات متنوعة.
كما تم ضبط 15 مواطن بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيه ).
وشدد السكرتير العام على الأجهزة التنفيذية والإشغالات باتخاذ الاجراءات القانونية لكل من يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء وسيتم المرور يوميا خاصة على المقاهي واماكن التجمع وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
كما أثنى على الملتزمين بالقرار من أصحاب المحال حرصا منهم على سلامة الجميع من أبناء الوطن.
وشارك في الحملة كلا من عبد الرحيم عبد الدايم طايع نائب رئيس مركز ومدينة اسنا، والنقيب محمد فتحي شرطة مرافق إسنا، والعقيد طاهر الفخراني رئيس مرور إسنا.