ناقدة فنية : أحمد مكى سيواجه أزمة كبيرة بعد الإختيار2..فيديو

أحمد مكى

قالت الناقدة الفنية، دعاء حلمى، إن أهم ما يميز دراما رمضان 2021 هو التنوع والإنتقائية ما بين خيال علمى وحربى ودراما ورومانسى ، مضيفة أن الصورة القوية فى الإخراج كانت من أبرز العلامات الموجودة فى الدراما هذا العام.

تابعت دعاء حلمى، خلال لقائها فى برنامج "المصري أفندى " المذاع على فضائية المحور، أن أبرز الأعمال الإختيار 2 وأفضل من الإختيار 1 من ناحية إرتباط الناس به لإحتوائه على مشاهد دراما عالية ورومانسية بين الأبطال ومتغزلة بشكل هائل ، لافتاً ان المسلسل قدم عدة رسائل ليست مباشرة ولا محسوسة .

أضافت دعاء حلمى، أن كريم عبد العزيز دائما يفاجئ الجميع دائما بالسهل الممتنع لا يشعر المتفرج بأنه يمثل ولا يقوم بدور وأن هذه سجيته الحقيقية، معقبة أن أحمد مكى حدث له تغير فى طبيعة أدوره بشكل كامل ومفاجئ للجميع وذلك سيحدث له أزمة فى انتقاء أدواره .