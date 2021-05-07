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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد .. مواطنون يقفون أمام بركان باكايا في غواتيمالا ويستغيثون بالله

صدى البلد

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا عن وقوف مواطنين أمام بركان باكايا في غواتيمالا ويستغيثون بالله.

البعض من أبناء مدينة غواتيمالا وجدوا أن اللجوء إلى الله والتضرع إليه هو السبيل الوحيد لإخماد بركان باكايا الذي يواصل نشاطه منذ نحو ثلاثة أشهر لافظاً خلالها حممه ونافثاً رماده في مشهد يثير في النفوس مشاعر الخوف والفزع، وقبالة هذا البركان الثائر وقف أولئك الذين لجأوا إلى الله، رافعين أيديهم إلى السماء تضرعاً ورجاءً.
 

ويرتفع البركان على علوّ نحو 2500 متر عن سطح البحر ويبعد نحو 25 كيلومتراً عن غواتيمالا سيتي (العاصمة).
 

بركان باكايا مدينة غواتيمالا اخبار التوك شو

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