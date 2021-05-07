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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملوك الجدعنة الحلقة 25.. زواج سعيد وبسنت وسفينة يطلق الرصاص على فراس سعيد

سفينة مسلسل ملوك
سفينة مسلسل ملوك الجدعنة

تطرقت الحلقة 25 من مسلسل ملوك الجدعنة للعديد من الأحداث التي تخص أبطال العمل، منها قصة الحب الجديدة في حياة سرية، وعمل فاتن حرفوش عاملة نظافة. 

أحداث ملوك الجدعنة 

مازال سرية يبحث عن فاتن حرفوش لكنه لم يتمكن من العثور عليها، في الوقت الذي تشاهده فيه أثناء تجوله في المول مع ابنة سليم رئيس العصابة وتختبيء منه. 

حاول فراس سعيد أو غالب زوج روان قتلها في حادث سيارة برفقة سفينة لكنهما تمكنا من النجاة، وذهب إليه سفينة وأطلق الرصاص على قدمه وطلب منه تطليقها وكتابة وصل أمانة ليهدده ويمنعه من التعرض لها. 

ألحت بسنت على سعيد ليستمع لها وذهب سرية إليه ليجدهما سويا، وسأله عن طبيعة علاقتهما فأخبره بأنهما تزوجا عرفيا وطلب منهما رؤية ورقة الزواج. 

مازال نجلاء شقيقة على قرارها بالاحتفاظ بالجنين الذي حملت فيه نتيجة اغتصابها من قبل زاهي العتال وطلبت من سفينة أن يعيدها إلى الحارة لاشتياقها لابنتها. 

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مسلسل ملوك الجدعنة.. ياسمين رئيس عاملة نظافة

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ملوك الجدعنة الحلقة24.. نجلاء تحتفظ بالجنين وسرية ينقل رفاة والدته

لم تتضح حتى الآن حقيقة الخلاف بين سرية وسفينة وما إذا كانت لعبة بينهما لخداع مارسيل وسليم وهذا ما ستظهره الحلقات المقبلة. 

ملوك الجدعنة مصطفى شعبان عمرو سعد سرية وسفينة فاتن حرفوش

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