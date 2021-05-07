أخبار التوك شو.. سنصل لذروة الموجة الثالثة.. الصاروخ يمكن أن يدمر قرية كاملة.. الاختيار 2 أفضل من الجزء الأول

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددا من القضايا والموضوعات، نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

يمكن أن يدمر قرية كاملة.. البحوث الفلكية تكشف سيناريوهات التعامل مع الصاروخ الصيني.

قال جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الصاروخ الصيني ليس موجه على مصر ولا يوجد أي خطر على مصر حتى الآن، وذلك لأنه مازال في المرحلة الآمنة.

كروان: قوة أداء منى زكي بـ"لعبة نيوتن" أصابتني بالتوتر لاختيار الموسيقى الأفضل..فيديو

قال المؤلف الموسيقى تامر كروان أن الفنانة منى زكي قامت بدور عبقري في مسلسل "لعبة نيوتن" مؤكدا أن قوة أدائها أعطت لي التوتر لذا كان لا بد من اختيار الموسيقى المناسبة للحفاظ على هذا الأداء.

وأضاف كروان خلال لقاء له لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أنه بدأنا في العمل بمسلسل "لعبة نيوتن" منذ شهر أغسطس الماضي مشيرا إلى أنه كان لدينا الوقت للمناقشة والتفكير واختيار الأفضل.

ربنا يديك الصحة.. محمد ثروت يوجه رسالة مؤثرة لـ سمير غانم على الهواء.. فيديو

حل الكوميديان محمد ثروت، ضيفا على الإعلامية "أسما إبراهيم"، ببرنامج "رمضان أحلى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".

ووجه "محمد ثروت"، رسالة للفنان "سمير غانم"، قائلا: "كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم عليك وعلى الأسرة الكريمة".

وأضاف: "أنت مدرسة كبيرة، وأعتقد أن أنت عملت مدرسة جديدة ومختلفة كليا محدش عملها قبلك.. وربنا يديك الصحة وتمتعنا كمان وكمان".

أستاذ اقتصاديات الصحة:متوقع أن نصل للذروة بالموجة الثالثة وستنخفض الأعداد بعد ذلك..فيديو

قال دكتور اسلام عنان استاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة إننا مازلنا في تداعيات الموجة الثالثة من فيروس كورونا مؤكدا أنه متوفع أن نصل إلى الذروة وبعد ذلك الأرقام ستنخفض.

وأضاف عنان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية اكسترا نيوز أن الهدف من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتداعيات انتشار فيروس كورونا من أجل العمل على تقليل التجمعات .

نائب رئيس قسم البحوث: الصاروخ الصينى وزنه 5 طن وطوله 30 متر..فيديو

قال مكرم إبراهيم، رئيس قسم بحوث الشمس والفضاء بالمعهد للبحوث الفلكية، إن هناك تعديلات كثيرة فى دخول الصاروخ الصينى فى الغلاف الجوى وذلك لرغبة الصين فى إطلاق محطة فضائية ، لافتاً أن يتطلب لإنشاء المحطة نقل أجزاء كثيرة من الصاروخ للفضاء.

طارق الشناوي: الاختيار 2 أفضل من الجزء الأول لهذا السبب.. فيديو

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إنه يمكن تقييم أفضل مسلسلات رمضان بعد الحلقة الـ30.

وأضاف "الشناوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الصورة قاربت على الاكتمال.. وعموما هناك خطة اشترك فيها أكثر من مسلسل في مواجعة التطرف الديني والإرهاب".

سفير مصر في روسيا: 50 شركة روسية وقعت عقود استثمار في مصر.. فيديو

قال السفير إيهاب نصر، سفير مصر في روسيا، إن هناك 50 شركة روسية وقعت عقود الاستثمار في مصر.

أضاف "نصر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: " "استئناف الطيران يمثل تطورا كبيرا في غاية الأهمية للبلدين"، لافتا": مصر واحدة من 14 دولة ترتبط بسياحة مباشرة مع روسيا".

خلال متابعته لتنفيذ قرارات الإغلاق.. محافظ القاهرة : نناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية..فيديو

قال خالد عبد العال محافظ القاهرة إننا نعمل على متابعة الإجراءات الاحترازية ونتأكد من إغلاق المطاعم والمقاهي والسينمات والمسارح في الساعة التاسعة مساء وذلك للحفاظ على صحة المواطنين .

صلاح عبد الله: " اللي بتلبس قصير وتفضل تشد فيه بتلبسه ليه؟"

قال الفنان صلاح عبد الله إن أجمل شيء فى مصر هو الوسطية في كل أمور حياتنا، وهذا ما يميز المجتمع المصري.

أضاف "عبد الله "خلال لقائه مع الإعلامى" أحمد سالم "فى برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة و الناس"، أننا نعيش فى مجتمع وسطى و يجب فهم الحرية بمعناها الجميل.

هاني الناظر : المواطن له دور أساسي في الحد من تزايد إصابات كورونا.. فيديو

قال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق إن دورنا كمواطنين أساسي فيما يحدث، مؤكدا أن حالات كورونا تتزايد خلال الفترة الحالية ومتوقع

وأضاف الناظر خلال لقاء له ببرنامج الحقيقة عبر فضائية اكسترا نيوز أن المواطن يستطيع الحد من ذلك عن طريق ارتداء الكمامة وعدم خلعها الا عند العودة وايضا القيام بالتباعد مسافة لا تقل عن مترين وايضا منع العزائم العائلية لان الإصابات أغلبها عائلات.