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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تم اكتشافه عام 1950 .. ضريح الصحابي الجليل محمد بن أبي بكر بالدقهلية

مقام الصحابة الجليل
مقام الصحابة الجليل محمد ابن ابة بكر الصديق

يوجد فى محافظة الدقهلية عدد من الأضرحة  والتى يأتى لزيارتها العديد من خارج المحافظة ولكن أزمة كورونا أدت لإغلاق هذه الأضرحة .

وبقرية ميت دمسيس  التابعة لمركز أجا، يوجد ضريح الصحابي الجليل محمد بن أبي بكر الصديق،

حيث قال الدكتور  محمود المحمدى  الخبير السياحى إن مساحة الضريح لا تتجاوز المتر وعرضه نصف متر وحوله مكان واسع نحو 150 مترا وبجوار الضريح توجد صخرة بطوله وعرضه.
وأضاف قائلا"  القبر الأساسي للضريح تم اكتشافه عام 1950 ولكن لم يقم أحد بفتح المقبرة ولكن تم بناء هيكل خشبي فوقها وتوجد للمقبرة عين صغيرة تطل على المقبرة من داخل المقبرة حيث يعود إلى الصحابي محمد بن أبى بكر الصديق والذي كان واليا على مصر في عهد الإمام علي بن أبي طالب واستشهد على يد معاوية بن خديج الذي قتله بأوامر من معاوية بن أبي سفيان.
كما تم اكتشاف القبر عام 1950 عندما كان يتم تجديد المسجد والحفر لإقامة المئذنة .
وأضاف أيضا أنه يقام له مولد في الأول من أغسطس من كل عام يزوره الكثيرون من المريدين للاحتفال بمولده من  داخل مصر وجميع بلدان العالم.

الصحابى الجليل محمد ابن ابى بكر الصديق محافظة الدقهلية أزمة كورونا الاضرحه

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