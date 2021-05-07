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رئيس التحرير
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أخبار العالم

مركز الفلك الدولي يتوقع سقوط الصاروخ الصيني الأحد المقبل

مركز الفلك الدولي يتوقع سقوط الصاروخ الصيني الأحد المقبل

صدى البلد

توقع مركز الفلك الدولي ومقره أبو ظبي، سقوط صاروخ الفضاء الصيني الأحد المقبل، مع هامش خطأ لمدة 1 ساعة.

وقال مدير المركز المهندس محمد عودة في بيان صحفي الخميس، إنه "خلافا لما هو شائع بشكل مبالغ به، فإن موضوع سقوط الأقمار الصناعية نحو الأرض موضوع عادي ومتكرر بشكل أسبوعي تقريبا، إلا أن ما يميز هذا السقوط أنه أولا لقطعة أكبر من المعدل المعتاد، وثانيا أن النية كانت لإعادته بشكلٍ متحكم به، إلا أنه في النهاية أصبح سقوطا غير متحكم به شأنه شأن بقية عمليات السقوط التي تحدث بشكلٍ مستمر".

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وأشار إلى تنبؤات وزارة الدفاع الأمريكية، بموعد سقوط الصاروخ السبت المقبل في الساعة 22 بتوقيت جرينتش، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

ويشكل الصاروخ الذي فقدت الصين التحكم به منذ أيام، والبالغ وزنه 21 طنا المنصة الأساسية لصاروخ "لونغ مارش 5 بي" الذي يحمل أول وحدة من محطة فضائية جديدة تقوم بكين بتشييدها، وقد انطلق من مركز إطلاق ونتشانغ في مقاطعة جزيرة هاينان الجنوبية.

يذكر أن الصاروخ المكون من 4 معززات دفع نفاث كبيرة، يدور حاليا حول الأرض مرة كل 89 دقيقة.

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