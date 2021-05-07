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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ الأحمر الناري.. سلمى رشيد تخطف قلوب متابعيها عبر انستجرام.. صورة

سلمي رشيد
سلمي رشيد

 


نشرت الفنانة المغربية سلمي رشيد، صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت سلمى بإطلالة جذابة داخل سيارتها مرتدية توب من الستان الأنيق باللون الأحمر الناري وتركت شعرها الأسود منسدلًا على كتفيها بطريقة مميزة.


وتحرص سلمي رشيد على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة المغربية دويتو غنائي جمعها بنجم الراب دون بيج، بعنوان "شلونج"وهي من كلمات وألحان ياسين رامي وتوزيع دوكي وموك صايب.

 

 

إطلالة جذابة الأحمر الناري سلمى رشيد داخل سيارتها اطلالات الفنانة المغربية الفنانة المغربية سلمى رشيد الصور

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