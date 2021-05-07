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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

الأطباء تنعى الشهيد الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة

الشهيد الدكتور إيهاب
الشهيد الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم الق

نعت النقابة العامة للأطباء،اليوم، الشهيد الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19.

 

وأوضحت النقابة العامة للأطباء، أن الشهيد الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، هو الشهيد رقم 516.


خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء.

الشهيد الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة


ونعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،أمس،  وجميع القيادات والعاملين بالوزارة، ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتور إيهاب سراج، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، والذي وافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا.

 

وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن مصر فقدت اليوم أحد قيادات وزارة الصحة المخلصين، والذي خدم وطنه بكل إخلاص وتفانِ خلال مسيرته المهنية، و سيخلد التاريخ اسمه بأحرف من نور.

 

وتقدمت وزيرة الصحة والسكان بخالص التعازي لأسرة الفقيد، داعيةً الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

 

وأشارت وزيرة الصحة السكان إلى أن الدكتور إيهاب سراج كان له إسهامات كبيرة وظهر ذلك جليًا في التطور التي شهدته خدمات نقل الدم، وقيادته الحكيمة لجميع بنوك الدم الإقليمية بمحافظات الجمهورية، فضلاً عن إسهاماته في ميكنة بنوك الدم الإقليمية وربطها بالمركز القومي لنقل الدم.

 

ولفتت الوزيرة إلى دوره البارز في مواجهة الجائحة من خلال الإشراف على خدمات حقن بلازما المتعافين للحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا.

الشهيد الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة

وأكدت الوزيرة أن مصر لن تنسى ما قدمه الفقيد من جهود مضنية لسرعة تنفيذ المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، والعمل بكل إخلاص لإنجاز هذا المشروع الضخم في فترة وجيزة.

 

كما تقدمت وزيرة الصحة والسكان بالتعازي لجميع أبطال الملحمة الوطنية في التصدي لجائحة كورونا، مؤكدة أن مصر لن تنسى أبنائها المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم في خدمة وطنهم،مؤكدة أن التاريخ سيخلد أسمائهم بأحرف من نور.

وزارة الصحة فيروس كورونا جائحة كورونا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة النقابة العامة للأطباء الدكتور إيهاب سراج مدير عام خدمات نقل الدم القومية

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