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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد ناجي يهاجم طارق حامد عقب هزيمة سموحة أمام الزمالك

صدى البلد

هاجم أحمد ناجي مدرب حراس مرمى فريق سموحة طارق حامد نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك 

 

ونشر ناجي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” فيديو أثناء مباراة الفريقين حيث قام طارق حامد بعرقلة لاعب سموحة .

 

وعلق : " فعلا لاحول ولا قوة إلا بالله ".

 

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كارتيرون : سعيد بالفوز على سموحة وبالروح القتالية بين اللاعبين

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تصدره لقمة الدوري المصري الممتاز ، بعدما تغلب على سموحة بهدفين لهدف ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة ،ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة المحلية.

 

سجل أهداف الزمالك أشرف بن شرقي فى الدقيقة 17 من زمن اللقاء، قبل أن يدرك التعادل لسموحة مصطفى فتحي فى الدقيقة 20 ، بعدها أضاف الهدف الثاني للزمالك طارق حامد فى الدقيقة 42 من زمن المباراة.

 

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 44 فى قمة الدوري المصري الممتاز ، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 28 فى المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة.

الدوري المصري الزمالك طارق حامد مصطفى فتحي استاد القاهرة احمد ناجي لدوري المصري الممتاز

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