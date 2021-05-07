أحمد ناجي يهاجم طارق حامد عقب هزيمة سموحة أمام الزمالك

هاجم أحمد ناجي مدرب حراس مرمى فريق سموحة طارق حامد نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك

ونشر ناجي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” فيديو أثناء مباراة الفريقين حيث قام طارق حامد بعرقلة لاعب سموحة .

وعلق : " فعلا لاحول ولا قوة إلا بالله ".

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تصدره لقمة الدوري المصري الممتاز ، بعدما تغلب على سموحة بهدفين لهدف ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة ،ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة المحلية.

سجل أهداف الزمالك أشرف بن شرقي فى الدقيقة 17 من زمن اللقاء، قبل أن يدرك التعادل لسموحة مصطفى فتحي فى الدقيقة 20 ، بعدها أضاف الهدف الثاني للزمالك طارق حامد فى الدقيقة 42 من زمن المباراة.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 44 فى قمة الدوري المصري الممتاز ، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 28 فى المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة.