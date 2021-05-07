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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب برلماني لإنشاء خط مترو أنفاق يصل إلى عمارات دهشور بحدائق اكتوبر

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان

تقدم النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم واكتوبر وزايد والواحات، بطلب للهيئة القومية للإنفاق بالموافقة على إنشاء خط مترو أنفاق إلي عمارات دهشور لخدمة أهالي منطقة دهشور بحدائق أكتوبر .

تضمن الطلب دراسة الموضوع والتوجه بالافادة بالرأي والعرض على الفريق كامل الوزير وزير النقل، كما طالب النائب بتشغيل قطار رمسيس-الواحات لربط المدينتين بهدف تسهيل الحركة بين المدينتين.

 

يذكر أن أهالي منطقة دهشور بمدينة حدائق اكتوبر طالبوا المسؤلين بإنشاء مترو يربط المدينة بالمدن الخارجية تسهيلا على الأهالي في الذهاب لأعمالهم، خاصة أن منطقة دهشور تبعد عن مدينة اكتوبر ورمسيس، كما اكد الأهالي على حاجتهم لشبكة مواصلات تربط حدائق اكتوبر بجميع المدن المحيطة بهم.

حدائق أكتوبر دهشور مجلس النواب وزير النقل كامل الوزير

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