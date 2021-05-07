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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلا أخطاء.. عبير صبري تشيد بمسلسل لعبة نيوتن

صدى البلد

نشرت الفنانة عبير صبري صورا من أحداث الحلقة ال24 لمسلسل لعبة نيوتن عبر حسابها الرسمي على انستجرام، معقبة على الأداء المميز لكل ممثلين هذا العمل الفني، ومدى تفرده على ساحة دراما رمضان 2021.

 

وكتبت: “لعبة نيوتن ..لما تعجز عن التعبير عن إعجابك بكتابه وتمثيل واخراج مش عارفه اتكلم عن ايه ولا ايه عقدنا اللي بتتحكم فينا الكبرياء الضعف العند الغباء والنقص الندم الفقد بني ادمين حقيقين نعرفهم وبنشوفهم بس كل ده كوم والتمثيل كوم”

 

وأضافت تعليقا على أداء الفنانة منى ذكي: “ البوست ده في حبي لمني زكي اقول عليكي ايه ياشيخه خلصت فيكي كل الكلام ايه الانتقال عبر الحالات النفسية والشعورية المذهل ده مهما قلت مش عارفه اعبر انا شوفت مشاعرك وانهزامك وكسرتك ودموعك وعنادك وقوتك وكل حاجه حلقه النهاردة كلها ماستر سين ليكي ممثله عالميه بحبك اوي يامني بحبك وفخور بيكي وبستناكي زي جمهورك دايما”.

 

وتابعت: “اما الكبار جداااااااا محمد فراج اللي النظره واللفته عنده بميزان الدهب فده عايز كلاااام كتير عنه ومحمد ممدوح اللي حقيقي محصلش والاستاذ سيد رجب والشاب المصري الامريكي بديع مبدع والقمر عيشه بن احمد برااااافووووووو بحبكم وبحب لعبه نيوتن وضرب نار للمخرج طبعا تامر محسن .. لعبه نيوتن مفيهوش غير حسنات وبلا أخطاء”. 

 

مسلسل لعبة نيوتن، تأيف وإخراج تامر محسن، الذي سبق أن قدم عددا من الأعمال التي حازت إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل "هذا المساء" الذي شارك في بطولته كل من “إياد نصار وحنان مطاوع وأروى جودة”، كما قدم مسلسل "تحت السيطرة" من بطولة الفنانة نيللي كريم.

 

يشارك في بطولة مسلسل لعبة نيوتن، عدد كبير من الفنانين، على رأسهم “منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد ومايان السيد”، إضافة إلى الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي التي انتهت من تصوير دورها قبل وفاتها.

 

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