عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يدخل معسكرا مغلقا السبت استعدادا لمواجهة الأهلي

صدى البلد

 

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن استعدادات الفريق لمباراة الأهلي المقبلة المقرر لها يوم الإثنين في الجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز.

 

txt

الزمالك يستأنف تدريباته بدون راحة استعدادا للقمة


وقال كارتيرون في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "سنبدأ الاستعداد للقمة بداية من اليوم الجمعة بخوض تدريبات استشفائية لمعالجة الإرهاق البدني للاعبين".


وتابع المدرب الفرنسي : "الزمالك سيدخل معسكر مغلق بداية من غد السبت استعدادا للمباراة".
 

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة بعد خوض 20 جولة.

الأهلى الزمالك الدوري الممتاز باتريس كارتيرون أهلي نادي الزمالك

ترشيحاتنا

البرلمان يناقش مشروع قانون يعاقب الموظف متعاطي المخدرات .. الأسبوع المقبل

لقطات تجسسية تكشف عن بورشه كايين موديل 2022 .. صور

بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بسوريا عاما آخر

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

أمريكا: لن نلغي تجميد أصول إيران كبادرة حسن نية أحادية الجانب

حث عليها النبي.. 4 ركعات تؤديها في أي وقت تغفر لك جميع ذنوبك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق كلي لطريق الإسكندرية الصحراوي لمدة ٥ أيام

السعودية.. بيان عاجل من الحكومة حول مناسك الحج

حقيقة استجابة الدعاء بعد قراءة سورة يس بعد الفجر

خريطة بالمناطق عالية الخطورة المحتمل سقوط الصاروخ الصيني فوقها .. فيديو وصور

أحمد ناجي يهاجم طارق حامد عقب هزيمة سموحة أمام الزمالك

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

سقوط الصاروخ الصيني إلى مدار منخفض وتوقعات بانهيار مدمر فوق منطقة مأهولة .. فيديو

دعاء اخر جمعة فى رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يستعيد الثقة ويفوز على الاتحاد 2-1 في الدوري

مباراة ممتعة.. الزمالك يفوز على سموحة 2-1 ويواصل تصدر الدوري | صور

طريقة عمل كعك العيد بأكثر من طريقة

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

فيديو

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ