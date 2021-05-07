سحور بالألوان.. "رفقاء الخير" توزع سحورا مبهجا على مصابي كورونا بـ"سوهاج العام"

وزع فريق رفقاء الخير، بإشراف المهندسة آلاء عبدالعظيم، إحدى أعضاء الفريق، ١٠٠ وجبة طعام منزلي للسحور على مُصابي فيروس كورونا المُستجد، والعاملين بمستشفى سوهاج العام بمحافظة سوهاج.

وكان هذا السحور مُختلفًا شيئًا ما ومُبهجًا رغم بساطته، حيث شملت وجبات الطعام عدد من البيضات المُلونة بألوانًا مُبهجة تُجذب العين حينما تراها وتُسعد المرضى كثيرًا، حيث أن ذلك يدل على وقوف المواطنين المتبرعين بجانبهم وانهم يريدون الإطمئنان عليهم وبث الطمأنينة إلى قلوبهم.

وكان قد إلتقى الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، بمكتبه بمبنى المركزية بالمهندس أحمد خالد بهادر مؤسس مبادرة "رفقاء الخير"، وثريا على أبو حجي من أعضاء المبادرة، وذلك لتفعيل المبادرة داخل المستشفي الجامعي، من خلال تقديم الدعم للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا.

حيث قدمت المبادرة ٥٠٠ ماسك باك، ٢٠٠ غرض من المستلزمات الطبية كغطاء أسِرة للاستخدام مرة واحدة، وأيضاً ٦ ماسك سباب للتنفس الصناعي، بالإضافة إلى أطراف صناعية لمرضي حادثة قطار الصعيد.

وقد أشاد الدكتور أحمد عزيز بالمجهودات التي تبذلها المبادرة داخل المجتمع السوهاجي لخدمة كافة المواطنين، مقدماً خالص شكره لمساهمتهم ودعمهم فى علاج مرضي فيروس كورونا، مضيفاً أن الجامعة تسهم في دعم تلك المبادرات المجتمعية، وخاصة في ظل الأزمات الحالية التي يواجهها المجتمع لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال المهندس أحمد خالد أن مبادرة رفقاء الخير انطلقت فكرتها منذ أكثر من عام مع بداية الموجة الأولى لفيروس كورونا، حيث بدأت المبادرة بعدد ٥ أسطوانات أكسجين فقط حتي وصلت اليوم إلى ٨٠٠ أسطوانة تغطى إحتياجات جميع مراكز سوهاج من طما إلى البلينا.

وأشار إلى أنها تسعي جاهدة لمكافحة الوباء، من خلال تقديم المساعدة للمرضى عبر عدة وسائل، حيث يتم توفير فرق من أطباء وممرضين ومتطوعين علي مدار اليوم لمتابعة حالات المواطنين المصابين بالفيروس، وأيضاً تقديم وجبات طعام لمرضى كورونا الذين يخضعون للعزل المنزلي.

وذلك بالإضافة إلى توفير مواد تموينية جافة وعصائر للمرضى بهدف تجنبهم النزول إلى الشارع هم وأفراد عائلاتهم وعدم الإحتكاك بغيرهم، للحد من إنتشار الوباء.

وأضافت ثريا أبو حجي أن المبادرة تتلقي اتصالات من المرضى والمخالطين بصفة يومية، كما يتحرك الفريق بكافة الإستعدادات من عربات إسعاف،و كمامات وقفازات وإسطوانات أكسجين وأدوية وملابس العزل والكحول، وأجهزة قياس نسبة أكسجين الدم، إلى جانب تركيب المحاليل والكانيولات بإيدي نخبة متخصصة ومدربة على أحدث مستوى.

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