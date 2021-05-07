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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يشيد بالتزام أصحاب المحلات والباعة بقرارات رئيس مجلس الوزراء

متابعة تطبيق الإجراءات
متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بقنا

أشاد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بامتثال أصحاب المحال التجارية والباعة بمعظم مراكز المحافظة، لقرار  رئيس مجلس الوزاراء بغلق المنشآت التجارية والترفيهية والمطاعم في تمام الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا اعتباراً من الخميس 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو من نفس الشهر ضمن حزمة  الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

جاء ذلك خلال حملات مراقبة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والتي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم الخميس والخاصة بغلق المحلات والمطاعم العامة و”الكافيهات” والورش و الأعمال الحرفية والمولات التجارية وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم و ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

 

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وأكد محافظ قنا، استمرار جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة في تنظيم الحملات لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وشدد محافظ قنا، على المرور على كل القطاعات الخدمية و المحال التجارية  ومواقف السيارات، مع تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين المخالفين بعدم ارتداء الكمامات الواقية.


وناشد الداودى، المواطنين بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية و تجنب الزحام والحفاظ على ارتداء الكمامات الطبية، لمحاصرة فيروس كورونا المستجد.

 

متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بقنا

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