"تموين سوهاج" يحرر 154 جنحة تموينية خلال يومين بالمحافظة

دشنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، برئاسة المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالإقليم، عدة حملات تموينية؛ لضبط الأسعار بالأسواق، للرفع من أعلى عاتق المواطنين، وضبط المُخالفين والخارجين عن القانون.

وأسفرت تلك الحملات على مستوى سوهاج خلال يومي الخامس والسادس من شهر مايو الجاري عن تحرير ١٥٤ جنحة ومُخالفة تموينية، جاء بيانهم كالآتي:"٢٨ نقص وزن - وخمسة محاضر عدم انتظام سجلات - ٢٨ عدم إعلان عن مواعيد التشغيل - ٢٥ عدم إعطاء بون صرف - ٦ توقف - محضر واحد عدم الاحتفاظ بميزان - ٢٨ غير مطابق للمواصفات - محضر واحد غلق - ٧ تصرف - ٧ محاضر تجميع - وثمانية محاضر متنوعة"، وذلك في مجال المخابز.

كما جاء في مجال الأسواق:"١٦ محضر عدم إعلان عن الأسعار - ومحضر واحد غش تجاري".

وأكد المهندس محمد إبراهيم، وكيل الوزارة، في تصريح خاص ل"صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن المديرية تعمل على مدار الساعة لضبط المُخالفين وتسليمهم في قبضة القانون؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، وحفاظًا عليهم من غش التجار ورفعهم للأسعار وما إلى ذلك.

وأضاف أن الحملات تُدشن بشكل يومي بالقرى والنجوع على مستوى محافظة سوهاج، موضحًا أنه لا تسهيلات مع المُخالفين وبيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم في الحال.