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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خروج مؤسس قناة طيور الجنة من المستشفى بعد تحسن حالته

خالد مقداد وولديه
خالد مقداد وولديه

أعلن الوليد مقداد ابن مؤسس قناة طيور الجنة خالد مقداد تحسن الحالة الصحية لوالده وخروجه من المستشفى بعد فترة من المعاناة مع المرض عبر حسابه بتطبيق انستجرام. 

خالد مقداد مؤسس طيور الجنة 

ونشر الوليد مقداد صورة له مع شقيقه ووالده وعلق عليها قائلا:" "قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ" صدق الله العظيم.. بفضلٍ من الله تعالى الشافي من كلِّ داء، القائل في كتابه العزيز :"وإذا مرضتُ فهو يشفين" خرج اليوم والدي وحبيبي ونور عيني من المستشفى وأسأل الله تعالى أن يديم عليه صحته وعافيته وأن يديمه وأمي تاجاً فوق رؤوسنا".

وتعد هذه الصور هي الظهور الأول لخالد مقداد بعد حوالي أسبوعين من شائعة وفاته، وتصدر اسمه التريند على محرك البحث جوجل، وخرج أبنائه على حساباتهم لنفي هذه الشائعة وقال ولده المعتصم مقداد:"الأطباء أخبرونا بتحسن صحة الوالد وبدأ في التعافي وتواجده في العناية المركزة ماهي إلا حالة من الاطمئنان على صحته وكذلك متابعة حالته أولاً بأول"، وطالبوا الجمهور بالدعاء له".

خالد مقداد هو منشد أردنى من أصل فلسطينى، أطلق قناة طيور الجنة عام 2008، وعرفت بأغانيها وأناشيدها الدينية. 

طيور الجنة خالد مقداد المعتصم مقداد الوليد مقداد وفاة خالد مقداد

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