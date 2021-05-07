عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فركش مسلسل الـ Big Million لآسر ياسين ونيللي كريم على راديو إنرجي

تورتة مسلسل عشان
تورتة مسلسل عشان الـ Big Million

انتهى أمس، تسجيل حلقات المسلسل الإذاعي الرمضاني الـ Big Million  المذاع على محطة راديو إنرجي 92.1، بحضور أبطاله آسر ياسين و نيللي كريم والكاتب تامر حبيب.

مسلسل الـ Big Million، الذي يؤلفه تامر حبيب، وتخرجه الإعلامية زهرة رامي في تجربتها الأولى، تدور أحداثه حول آدم منجي شاب مستهتر يقرر عمه حرمانه من الميراث وتوقف إمداده المادي ويشترط عليه الزواج قبل أن يرث أمواله.

عشان الـ Big Million مسلسل إذاعي جديد من إنتاج راديو إينرجي، ويشارك في بطولته صدقي صخر، عبد العزيز حسين، زهرة رامي، وضيف الشرف الفنان سامي مغاوري.

تذاع حلقات المسلسل يوميا على مدار شهر رمضان، الساعة الثالثة والنصف عصرا، والإعادة فى الثامنة مساءً، واليوم الثانى فى الواحدة والربع ظهرا.

txt

مسلسل ضد الكسر الحلقة 22 .. اتهام نيللي كريم بالسرقة

txt

نيللي كريم عن خلافها مع آسر ياسين: أنا مش بتاعة نفسنة

تشارك نيللي كريم في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل ضد الكسر مع محمد فراج ولقاء الخميسي، سينتيا خليفة، تارا عماد وعدد كبير من النجوم.

نيللي كريم آسر ياسين تامر حبيب راديو إنرجي ضد الكسر

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة فى سوق العبور اليوم الجمعة

بينها دولة عربية.. خريطة محتملة لمناطق سقوط الصاروخ الصيني التائه

نذبح بسكين بارد.. فرج عامر يفجر مفاجأة مدوية بشأن مباراة الزمالك وسموحة

فهمتم يا بتوع التحليل|خالد الغندور يهاجم خبراء التحكيم بسبب ركلة جزاء سموحة

بيان هام من السفارة الصينية في السعودية حول الصاروخ التائه| فيديو

الرى: تحويل 285 ألف فدان للري الحديث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان هام من السفارة الصينية في السعودية حول الصاروخ التائه| فيديو

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

غلق كلي لطريق الإسكندرية الصحراوي لمدة ٥ أيام

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

خريطة بالمناطق عالية الخطورة المحتمل سقوط الصاروخ الصيني فوقها .. فيديو وصور

دعاء اخر جمعة فى رمضان

خاص| والدة الطفلة ريما صاحبة تريند يا فلاحة: ساهمت في التوعية بالتنمر.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يستعيد الثقة ويفوز على الاتحاد 2-1 في الدوري

مباراة ممتعة.. الزمالك يفوز على سموحة 2-1 ويواصل تصدر الدوري | صور

طريقة عمل كعك العيد بأكثر من طريقة

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

فيديو

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ