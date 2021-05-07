فركش مسلسل الـ Big Million لآسر ياسين ونيللي كريم على راديو إنرجي
انتهى أمس، تسجيل حلقات المسلسل الإذاعي الرمضاني الـ Big Million المذاع على محطة راديو إنرجي 92.1، بحضور أبطاله آسر ياسين و نيللي كريم والكاتب تامر حبيب.
مسلسل الـ Big Million، الذي يؤلفه تامر حبيب، وتخرجه الإعلامية زهرة رامي في تجربتها الأولى، تدور أحداثه حول آدم منجي شاب مستهتر يقرر عمه حرمانه من الميراث وتوقف إمداده المادي ويشترط عليه الزواج قبل أن يرث أمواله.
عشان الـ Big Million مسلسل إذاعي جديد من إنتاج راديو إينرجي، ويشارك في بطولته صدقي صخر، عبد العزيز حسين، زهرة رامي، وضيف الشرف الفنان سامي مغاوري.
تذاع حلقات المسلسل يوميا على مدار شهر رمضان، الساعة الثالثة والنصف عصرا، والإعادة فى الثامنة مساءً، واليوم الثانى فى الواحدة والربع ظهرا.
تشارك نيللي كريم في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل ضد الكسر مع محمد فراج ولقاء الخميسي، سينتيا خليفة، تارا عماد وعدد كبير من النجوم.