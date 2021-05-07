عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

3 جرحى برصاص طالبة في مدرسة أمريكية

3 جرحى برصاص طالبة في مدرسة أمريكية

صدى البلد

أطلقت تلميذة في الصف السادس الابتدائي النار في مدرستها بولاية آيداهو غربي الولايات المتّحد، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة قبل أن تتمكّن معلّمة من تجريدها من السلاح، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وقال قائد شرطة مقاطعة جيفرسون ستيف أندرسون إنّ الطفلة أطلقت النار في مدرستها الابتدائية في مدينة ريغبي وسرعان ما ألقت الشرطة القبض عليها.

ولم تكشف الشرطة عن اسم الطفلة ولا عن عمرها، لكنّ تلامذة الصف السادس ابتدائي في الولايات المتّحدة يتراوح عمرهم في الغالب بين 11 و12 عاماً.

مقتل 25 شخصا في إطلاق نار بين الشرطة ومهربي مخدرات بالبرازيل

إطلاق نار في بريطانيا واعتقال مشتبه به..تفاصيل

إطلاق نار أثناء اجتماع.. تفاصيل جديدة عن مقتل إدريس ديبي

وأوضح أندرسون خلال مؤتمر صحفي أنّه "صباح اليوم قرابة الساعة التاسعة والدقيقة الثامنة، استلّت تلميذة في الصف السادس ابتدائي مسدّساً من حقيبة ظهرها. لقد أطلقت رصاصات عدّة داخل المنشأة وأصابت 3 أشخاص بجروح. اثنان منهم تلميذان والثالث موظف في المدرسة".

وطمأن قائد الشرطة إلى أنّ الجرحى الثلاثة نقلوا إلى المستشفى وجروحهم طفيفة.

ووفقاً لأندرسون فإنّه "أثناء إطلاق النار، جرّدت معلّمة التلميذة من السلاح واحتجزتها إلى أن ألقت الشرطة القبض عليها".

وتعذّر على قائد الشرطة تحديد دوافع الطفلة في الحال، مكتفياً بالقول إنّ الفتاة بدأت بإطلاق النار في بهو مدخل المدرسة ثم واصلته في الخارج.

اطلاق نار إطلاق نار أمريكا إطلاق نار في أمريكا أمريكا

موضوعات متعلقة

مقتل 25 شخصا في إطلاق نار بين الشرطة ومهربي مخدرات بالبرازيل

إصابة 3 إسرائيليين في إطلاق نار بالضفة الغربية

سقوط 7 مصابين.. إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأمريكية| فيديو

ترشيحاتنا

البرلمان يناقش مشروع قانون يعاقب الموظف متعاطي المخدرات .. الأسبوع المقبل

لقطات تجسسية تكشف عن بورشه كايين موديل 2022 .. صور

بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بسوريا عاما آخر

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

أمريكا: لن نلغي تجميد أصول إيران كبادرة حسن نية أحادية الجانب

حث عليها النبي.. 4 ركعات تؤديها في أي وقت تغفر لك جميع ذنوبك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق كلي لطريق الإسكندرية الصحراوي لمدة ٥ أيام

السعودية.. بيان عاجل من الحكومة حول مناسك الحج

حقيقة استجابة الدعاء بعد قراءة سورة يس بعد الفجر

خريطة بالمناطق عالية الخطورة المحتمل سقوط الصاروخ الصيني فوقها .. فيديو وصور

أحمد ناجي يهاجم طارق حامد عقب هزيمة سموحة أمام الزمالك

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

سقوط الصاروخ الصيني إلى مدار منخفض وتوقعات بانهيار مدمر فوق منطقة مأهولة .. فيديو

دعاء اخر جمعة فى رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يستعيد الثقة ويفوز على الاتحاد 2-1 في الدوري

مباراة ممتعة.. الزمالك يفوز على سموحة 2-1 ويواصل تصدر الدوري | صور

طريقة عمل كعك العيد بأكثر من طريقة

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

فيديو

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ