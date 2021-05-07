مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 - 5 - 2021 والقنوات الناقلة
تقام اليوم الجمعة 7 - 5 - 2021 العديد من المواجهات القوية في مختلف أنحاء العالم ولعل أبرز المباريات في الدوري الانجليزي والدوري الالماني
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي X نيوكاسل يونايتد - 9:00 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الألماني
شتوتجارت X أوجسبورج - 9:30 مساء - beIN Sports 2 HD
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
لانس X ليل - 9:00 مساء - beIN Sports 3 HD
مواعيد مباريات الدوري السعودى
الشباب X الهلال - 8:40 مساء - KSA Sports 1 HD
التعاون X الأهلي - 8:50 مساء - KSA Sports 2 HD