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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 - 5 - 2021 والقنوات الناقلة

صدى البلد

 

تقام اليوم الجمعة 7 - 5 - 2021 العديد من المواجهات القوية في مختلف أنحاء العالم ولعل أبرز المباريات في الدوري الانجليزي والدوري الالماني

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 


ليستر سيتي X نيوكاسل يونايتد - 9:00 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

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عودة الجماهير لـ ملاعب الدوري الإنجليزي.. تفاصيل

مواعيد مباريات الدوري الألماني 


شتوتجارت X أوجسبورج -  9:30 مساء - beIN Sports 2 HD  

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 


لانس  X ليل -  9:00 مساء -  beIN Sports 3 HD  

 

مواعيد مباريات الدوري السعودى 


الشباب X الهلال - 8:40 مساء -  KSA Sports 1 HD

التعاون X الأهلي - 8:50 مساء  - KSA Sports 2 HD

 

الدوري الإنجليزي الدوري الفرنسي الدوري الألماني مباريات الدوري السعودي الدوري السعودي

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