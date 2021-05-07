في ذكرى وفاته.. قصة رحيل رياض الهمشري في لبنان

يمر اليوم 14 عاما على رحيل الملحن والموسيقي الشهير رياض الهمشري الذي توفي عام 2007 في لبنان عن عمر 49 عاما إثر إصابته بأزمة قلبية.

مسيرة رياض الهمشري

ولد رياض الهمشري في القاهرة عام 1958، ودرس في المعهد العالي للموسيقى، وترك بصمته على العديد من الألحان في فترة التسعينات وبداية الألفينات، وكانت لمساته سببا في نجاح العديد من نجوم الغناء في الوطن العربي.

من أشهر الأغاني التي لحنها رياض الهمشري كانت راجعين لعمرو دياب، كماننا محمد فؤاد ، ناري نارين هشام عباس ، بتوحشني وجرح تاني لشيرين، أكتر من كده لإيهاب توفيق.

وضع رياض الهمشري الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من الأعمال السينمائية الناجحة منها أفلام حبك نار، جاءنا البيان التالي، صعيدي في الجامعة الأمريكية، إسماعيلية رايح جاي، حرب الفراولة، همام في أمستردام.

حصل رياض الهمشري على العديد من الجوائز والأوسمة الفنية داخل وخارج مصر، وكانت وفاته صدمة لفناني الوطن العربي الذين مازالوا ينعونه في لقاءاتهم التلفزيونية حتى اليوم.

توفي رياض الهمشري في بيروت إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة بعد إقامته في لبنان لمدة 4 سنوات هربا من حكم قضائي صدر بحقه.

وعاد جثمانه إلى القاهرة وصلي عليه في مسجد السيدة نفسية، برفقة العديد من المطربين الذين غادروا إلى بيروت عقب سماعهم الخبر من بينهم هشام عباس ونصر محروس ومحمد حماقي.