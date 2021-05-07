بعد 4 محاولات فاشلة.. نجاح إطلاق صاروخ إيلون ماسك للفضاء

نجحت شركة «سبيس إكس» لعلوم الفضاء في إطلاق أحدث مركبة فضائية بنجاح لإتمام مهمتها التجريبية في استكشاف كوكب المريخ، بعد فشل سابق لـ 4 عمليات إطلاق مركبات فضائية.



ووفقا لمجلة "ساينس أليرت" العلمية، حلق الصاروخ على ارتفاع 6 أميال فوق ولاية تكساس الأمريكية، وهو خامس عملية إطلاق للمهمة نفسها منذ شهر ديسمبر الماضي، وفشل الأربع مهام الأولى برغم أن إطلاق المركبات الفضائية ليس غريبا عن "سبيس إكس".



وخلال عملية الإطلاق الأخيرة، هبطت المركبة دون أن تنفجر خلال 15 دقيقة من إطلاقها على الأرض، وكان قد انفجر نموذج أولي سابق بعد 10 دقائق من الهبوط، بعد اشتعال النيران به، ولكن في هذا النموذج يبدو أنه تمت السيطرة على النيران.

وكان قد أعلن إيلون ماسك، مؤسس "سبيس إكس" والرئيس التنفيذي للشركة، عبر حسابه على موقع التغريدات: "تمت عملية هبوط المركبة الفضائية".

واتبع الصاروخ "إس إن 15 - SN15"، نفس مسار لإصدارات السابقة، حيث انطلق الصاروخ المكون من 16 طابق من مكان إطلاق صواريخ سبيس إكس في "بوكا تشيكا" في تكساس الأمريكية، ومع اقترابها من ذروة رحلتها، تم إغلاق اثنين من المحركات الثلاثة.

ووفقا لرؤية ماسك لنظام الإطلاق، فإن النموذج الأولي الخاص بشركته يهدف إلى أن تكون هذه المهمة مكونة من جزأين، حيث يريد أن يقل هذا النظام البشر إلى القمر أو إلى المريخ، ثم يعود بهم إلى الأرض مجددا.

وقال ماسك في مؤتمر صحفي لوكالة ناسا في 23 أبريل الماضي: "إنها مهمة صعبة لأننا نحاول كسر هذا الجزء في الصاروخ القابل لإعادة الاستخدام بشكل كامل وسريع في الفضاء لإتمام المهمة بنجاح".