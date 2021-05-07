عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد 4 محاولات فاشلة.. نجاح إطلاق صاروخ إيلون ماسك للفضاء

الصاروخ إس إن 15
الصاروخ "إس إن 15 - SN15"

نجحت شركة «سبيس إكس» لعلوم الفضاء في إطلاق أحدث مركبة فضائية بنجاح لإتمام مهمتها التجريبية في استكشاف كوكب المريخ، بعد فشل سابق لـ 4 عمليات إطلاق مركبات فضائية.


ووفقا لمجلة "ساينس أليرت" العلمية، حلق الصاروخ على ارتفاع 6 أميال فوق ولاية تكساس الأمريكية، وهو خامس عملية إطلاق للمهمة نفسها منذ شهر ديسمبر الماضي، وفشل الأربع مهام الأولى برغم أن إطلاق المركبات الفضائية ليس غريبا عن "سبيس إكس".


وخلال عملية الإطلاق الأخيرة، هبطت المركبة دون أن تنفجر خلال 15 دقيقة من إطلاقها على الأرض، وكان قد انفجر نموذج أولي سابق بعد 10 دقائق من الهبوط، بعد اشتعال النيران به، ولكن في هذا النموذج يبدو أنه تمت السيطرة على النيران.

 

txt

متى وأين سيسقط الصاروخ الصيني على الأرض ؟.. اعرف الإجابة وتتبع مساره بنفسك

txt

يمكن أن يدمر قرية كاملة.. البحوث الفلكية تكشف سيناريوهات التعامل مع الصاروخ الصيني

وكان قد أعلن إيلون ماسك، مؤسس "سبيس إكس" والرئيس التنفيذي للشركة، عبر حسابه على موقع التغريدات: "تمت عملية هبوط المركبة الفضائية".

 

واتبع الصاروخ "إس إن 15 - SN15"، نفس مسار لإصدارات السابقة، حيث انطلق الصاروخ المكون من 16 طابق من مكان إطلاق صواريخ سبيس إكس في "بوكا تشيكا" في تكساس الأمريكية، ومع اقترابها من ذروة رحلتها، تم إغلاق اثنين من المحركات الثلاثة.

 

ووفقا لرؤية ماسك لنظام الإطلاق، فإن النموذج الأولي الخاص بشركته يهدف إلى أن تكون هذه المهمة مكونة من جزأين، حيث يريد أن يقل هذا النظام البشر إلى القمر أو إلى المريخ، ثم يعود بهم إلى الأرض مجددا.

 

وقال ماسك  في مؤتمر صحفي لوكالة ناسا في 23 أبريل الماضي: "إنها مهمة صعبة لأننا نحاول كسر هذا الجزء في الصاروخ القابل لإعادة الاستخدام بشكل كامل وسريع في الفضاء لإتمام المهمة بنجاح".

ماسك صواريخ كوكب المريخ علوم الفضاء إيلون ماسك

ترشيحاتنا

الهند تسجل حصيلة قياسية جديدة بكورونا

موسيماني يمنح 4 للاعبين داخل الاهلي الفرصه الاخيره ..تفاصيل

آخر جمعة في رمضان .. سبب تسميتها بـ اليتيمة وحقيقة شفاء الأمراض فيها

رسالة عاجلة من محافظ القاهرة للمواطنين .. صور

بعد 4 محاولات فاشلة.. نجاح إطلاق صاروخ إيلون ماسك للفضاء

النادي محق.. اللجنة الأولمبية تكشف مصير شكوى الزمالك ضد اتحاد الكرة واليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

غلق كلي لطريق الإسكندرية الصحراوي لمدة ٥ أيام

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

خريطة بالمناطق عالية الخطورة المحتمل سقوط الصاروخ الصيني فوقها .. فيديو وصور

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

دعاء اخر جمعة فى رمضان

السعودية.. بيان عاجل من الحكومة حول مناسك الحج

سقوط الصاروخ الصيني إلى مدار منخفض وتوقعات بانهيار مدمر فوق منطقة مأهولة .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يستعيد الثقة ويفوز على الاتحاد 2-1 في الدوري

مباراة ممتعة.. الزمالك يفوز على سموحة 2-1 ويواصل تصدر الدوري | صور

طريقة عمل كعك العيد بأكثر من طريقة

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

فيديو

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ