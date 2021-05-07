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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وداعا دكتور إيفري .. جيسي ويليامز يغادر Grey’s Anatomy

جيسي ويليامز
جيسي ويليامز

أعلن منتجو المسلسل الطبي الشهير Grey’s Anatomy مغادرة واحدا من أبطاله الأساسيين  وهو جيسي ويليامز بعد مشاركته في 12 موسما من بين 17 جزءا عرضت جميعها على التلفزيون الأمريكي. 

قصة رحيل جيسي ويليامز

قرر الممثل الأمريكي جيسي ويليامز التوقف عن لعب دور دكتور جاكسون إيفري الذي ظل يقدمه على مدار سنوات، على أن تعرض الحلقة الأخيرة له يوم 20 مايو الجاري. 

إلى جانب التمثيل، أخرج جيسي ويليامز العديد من حلقات المسلسل الشهير جريز أناتومي، الذي يتتبع حياة أطباء مستشفى سياتل جريس، وحياتهم الاجتماعية والمهنية على مدار سنوات طويلة. 

جيسي ويليامز الذي يعمل أيضا منتجا سينمائيا، يقدم وداعه من مسلسل جريز أناتومي بلقاء أخير مع حبيبته وزوجته السابقة إبريل الذي أنجب منها طفلة وتربطهما علاقة متقطعة على مدار مواسم المسلسل. 

لم يعلن عن إنتاج الموسم رقم 18 من مسلسل جريز أناتومي حتى الآن، لكن جيسي ويليامز سيغادر في جميع الحالات بعد انتهاء عقده وقراره بعدم التجديد مرة أخرى. 

 

جيسي ويليامز جريز أناتومي جاكسون إيفري Grey s Anatomy رحيل جيسي ويليامز

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