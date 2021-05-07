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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني يمنح 4 للاعبين داخل الاهلي الفرصه الاخيره ..تفاصيل

صدى البلد

كشف الإعلامي سيف زاهر عضو اتحاد الكرة السابق عن كواليس ما يحدث داخل فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي عقب الفوز امام الاتحاد السكندري مساء امس في اطار مباريات الدوري المصري 

وأكد سيف زاهر في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” ان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق اكد للاعبين والجهاز الفني ضرورة اجراء عمليه تدوير بين اللاعبين خلال الفترة الحاليه نظرا للضغط الشديد في المباريات مشددا ان موسيماني اكد على انه مضطر لمشاركه بعض اللاعبين على الرغم من عدم قناعته بهم وسوء مستواهم الفني

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وأضاف أن موسيماني اخبر 4 للاعبين داخل الفريق بضرورة بذلهم لقصاري جهدهم للحفاظ على بقائهم داخل الفريق الموسم المقبل مشددا ان بين الـ 4 للاعبين هناك مهاجم .

وتابع سيف زاهر أن موسيماني اعلن عدم قناعته بـ هؤلاء اللاعبين ولكن سيضطر لمشاركتهم من اجل الحفاظ على باقي الفريق من الاجهاد .

انتهت أحداث  مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ ٢٠ من بطولة الدوري الممتاز.

اتحاد الكرة موسيمانى الأهلى بيتسو موسيماني الدوري الممتاز النادي الأهلي

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