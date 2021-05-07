موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة

تتجه أنظار الجماهير المصرية مساء الاثنين المقبل لـ استاد القاهرة لمتابعة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في إطار الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على استاد القاهرة وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت

ويحتل فريق الزمالك صدارة جدول الدوري المصري برصيد 44 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 40 نقطة

انتهت أحداث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ ٢٠ من بطولة الدوري الممتاز.

كما واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تصدره لقمة الدوري المصري الممتاز ، بعدما تغلب على سموحة بهدفين لهدف ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة ،ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة المحلية.

سجل أهداف الزمالك أشرف بن شرقي فى الدقيقة 17 من زمن اللقاء، قبل أن يدرك التعادل لسموحة مصطفى فتحي فى الدقيقة 20 ، بعدها أضاف الهدف الثاني للزمالك طارق حامد فى الدقيقة 42 من زمن المباراة.