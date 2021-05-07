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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس غضب كارتيرون من مروان حمدي وما دار بينهما.. تفاصيل

صدى البلد

كشف الإعلامي سيف زاهر عن كواليس ما دار بين باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ومروان حمدي نجم الفريق عقب مباراة الفريق أمام سموحة في الجولة الـ 20 من الدوري المصري

 

وأكد سيف زاهر في تصريحات عبر قناة “ أون تايم سبورت ” أن كارتيرون عنف مروان حمدي على ضياع فرصة مؤكدة في مرمي سموحة حيث اخبره انه قام بالأمر نفسه مع زيزو عندما أضاع فرصة مماثلة. 

 

وأضاف سيف زاهر أن كارتيرون أكد لـ حمدي ضرورة إحراز كافة الفرص التي تسنح للفريق حيث 

أن الفرق الكبرى لا يجب أن تضيع الفرص السهلة، مشددا على أن كارتيرون كان يرغب في أن يسجل فريقه أكثر من هدفين خلال المباراة .

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الزمالك يدخل معسكرا مغلقا السبت استعدادا لمواجهة الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تصدره لقمة الدوري المصري الممتاز ، بعدما تغلب على سموحة بهدفين لهدف ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة ،ضمن منافسات الجولة 20 من المسابفة المحلية.

سجل اهداف الزمالك شرف بن شرقي فى الدقيقة 17 من زمن اللقاء، قبل أن يدرك التعادل لسموحة مصطفى فتحي فى الدقيقة 20 ، بعدها أضاف الهدف الثاني للزمالك طارق حامد فى الدقيقة 42 من زمن المباراة.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 44 فى قمة الدوري المصري الممتاز ، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 28 فى المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة.

الدوري المصري الأهلى سموحة الزمالك سيف زاهر باتريس كارتيرون نادي الزمالك

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