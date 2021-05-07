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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من عبدالله بكري عقب ثلاثية بيراميدز أمام وادي دجلة

صدى البلد

أعرب عبدالله بكري نجم فريق بيراميدز عن سعادته بـ فوز الفريق أمام وادي دجله في إطار مباريات الدوري المصري.

 

ونشر عبدالله بكري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” عددا من الصور له في المباراة.

 

وعلق :" مكسب مهم .. الحمد لله ".

 

حقق فريق بيراميدز الفوز على منافسه وادي دجلة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدورى المصري الممتاز .

سجل لبيراميدز كل من أحمد سامي في الدقيقة 56 وإبراهيم عادل في الدقيقة 62 واسلام عيسى في الدقيقة 65 .

بينما أحرز هدف فريق وادي دجلة الوحيد احمد سعيد من ضربة جزاء

بهذه النتيجة يصعد فريق بيراميدز للمركز الثالث في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 34 نقطة بينما جاء فريق وادي دجلة في المركز الـ 17 قبل الاخير برصيد 16 نقطة .

بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل كالتالي :

تشكيل بيراميدز أمام وادي دجلة
حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - عبد الله بكري - محمد حمدي.


الوسط: نبيل دونجا - أحمد توفيق - إيريك تراوري - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد.

الهجوم: جون أنطوي.

وادي دجلة عبد الله السعيد احمد سامي بطولة الدوري المصري الممتاز

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