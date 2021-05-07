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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وصلة مدح بين مصطفى قمر ومي كساب بعد مشاركتها في "فارس بلا جواز"

صدى البلد

نشر الفنان مصطفى قمر صورا جديدة من كواليس حلقة اليوم لمسلسله "فارس بلا جواز" والذي يعرض في السباق الرمضاني ٢٠٢١، بصحبة الفنانة مي كساب، وذلك عبر حسابه الرسمي على انستجرام.


وكتب: “عروسة النهاردة اختي الغالية القريبة لقلبي اطيب قلب النجمة مي كساب في حلقة ضحك مسخرة حلقة العروسة المطربة الشعبي كوميديا فرس رائعة واداء رائع يامي بشكرك وبجد نورتينا وشرفتينا احسنتي اسعدتينا واضحكتينا من قلبنا براڤو مي”.
 

وردت مي كساب: “دي شهاده كبيره من أستاذ كبير غالي على قلوبنا بتاريخه الكبير اللي شكل وجداننا بنحبك يا ابيض يا ابو عيون خضره ❤️❤️❤️”


وتفاعل عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، معبرين عن سعادتهم بالمسلسل، وعن استضافته لنجوم كثيرة مما يكسر حاجز الملل عند الجمهور.

 

مسلسل “فارس بلا جواز” يقوم ببطولته مصطفى قمر وطارق عبد العزيز ومى سليم ومى كساب وهنا شيحة وتأليف فداء الشندويلى وإخراج معتز حسام وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى حول شاب يدعى فارس ويقرر جده أن يزوجه إلا أن فارس يرفض الزواج وهو ما يدفع جده لكتابة وصية يشترط فيها ضرورة زواج من أجل حصوله على الميراث.  

 

ويعرض مسلسل فارس بلا جواز على عدد من القنوات الفضائية أبرزها صدى البلد والنهار.

مصطفى قمر الفنان مصطفى قمر فارس بلا جواز مسلسل فارس بلا جواز مي كساب ضيوف فارس بلا جواز

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