نشرة الفن .. إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بكورونا وخروج مالك قناة طيور الجنة من المستشفى
نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددا من أحدث الأخبار الفنية المحلية والعالمية نستعرض بعضها في الأسطر التالية.
مسلسل الاختيار 2 .. الحلقة 24 توثق أسماء شهداء الداخلية بواقعة الواحات البحرية
عرضت قناة ONE الفضائية، الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل الاختيار 2، لـ كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، التي شهدت تطورات عديدة في الأحداث.
علي قاسم: أشاهد مسلسل لعبة نيوتن وفخور بالظهر فيه كضيف شرف
كشف الممثل علي قاسم الذي يخوض الموسم الرمضاني الحالي بطلا لمسلسل خلي بالك من زيزي عن مسلسله المفضل الذي يشاهده في رمضان وهو لعبة نيوتن .
تعرف على تطورات الحالة الصحية لأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز بعد إصابتهما بفيروس كورونا
يكشف صدى البلد تطورات الحالة الصحية للنجمة ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي وذلك بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد .
ملوك الجدعنة الحلقة 25.. زواج سعيد وبسنت وسفينة يطلق الرصاص على فراس سعيد
تطرقت الحلقة 25 من مسلسل ملوك الجدعنة للعديد من الأحداث التي تخص أبطال العمل، منها قصة الحب الجديدة في حياة سرية، وعمل فاتن حرفوش عاملة نظافة.
أول تعليق من أحمد العوضي بعد إصابته بفيروس كورونا "خاص"
كشف أحمد العوضي لصدى البلد عن تطورات حالته الصحية وذلك بعد إصابتها بفيروس كورونا هو وزوجته ياسمين عبد العزيز .
ياسمين عبد العزيز والعوضي يجريان مسحة طبية جديدة في هذا الموعد " خاص"
علم صدى البلد أن النجم أحمد العوضي والنجمة ياسمين عبد العزيز سيجرون مسحة طبية جديدة يوم الأحد المقبل للتأكد من شفائهم من فيروس كورونا أم لا.
خروج مؤسس قناة طيور الجنة من المستشفى بعد تحسن حالته
أعلن الوليد مقداد ابن مؤسس قناة طيور الجنة خالد مقداد تحسن الحالة الصحية لوالده وخروجه من المستشفى بعد فترة من المعاناة مع المرض عبر حسابه بتطبيق انستجرام.
عرض فيلم Cinderella لكاميلا كابيلو على منصة أمازون
قررت شركة سوني عرض الفيلم الموسيقي الغنائي Cinderella الذي تقوم ببطولته المغنية كاميلا كابيلو على منصة أمازون برايم بدلا من طرحه في دور العرض.