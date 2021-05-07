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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

مسلسل موسى الحلقة 24.. محمد رمضان يعوض سرقته ويبدأ التجارة

مسلسل موسى
مسلسل موسى

عرضت قناة dmc الفضائية، الحلقة الثانية والعشرين لـ مسلسل موسى، لـ محمد رمضان، وسمية الخشاب، وشهدت الحلقة تصاعدا في الأحداث منذ بدايتها، وتفاعل معها النشطاء والمتابعون على السوشيال ميديا فور وبعد عرضها.

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مسلسل موسى الحلقة 23 .. محمد رمضان يعلم بسرقته

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مسلسل موسى الحلقة 22 .. سرقة محمد رمضان في حفل زفافه

ملخص احداث الحلقة الرابعة والعشرون لمسلسل موسى 

شهدت الحلقة الرابعة والعشرون لمسلسل موسى، ذهاب موسى (محمد رمضان) للسفر إلى غزة والعمل في تجارة الراديو، ليعود بعدها بشحنة كبيرة من اجهزة الراديو إلى باب اللوق مرة أخرى. 
وتقوم المعلمة حلاوتهم (سمية الخشاب) بدعم زوجها موسى، بمبلغ ألف جنيه بطريقة غير مباشرة ليبدأ العمل في تجارته، إذ تعطي المبلغ إلى زتونة الذي يعطيه لموسى على سبيل السلف.

 

أبطال مسلسل موسى

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري،هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

 

ملخص أحداث مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

 

ويعمل الفنان محمد رمضان "موسى" حدادا، ويعين أسرته الفقيرة بعد وفاة والده، في ظل قيام عمدة بلدهم "رياض الخولي" بجمع كشف بأسماء شباب القرية لتجنيدهم مع الإنجليز، ويقومون بإدراج اسم أخيه رويعي، صاحب القدرات العقلية الخاصة، في هذا الكشف.

مسلسل موسى مسلسل موسى محمد رمضان سمية الخشاب الحلقة الرابعة والعشرون لمسلسل موسى

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