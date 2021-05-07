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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا..حكيم يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة..عبير صبري تشيد بمسلسل لعبة نيوتن.. أحمد فلوكس يدعو لـ مصطفى متولي

صدى البلد

قدم قسم السوشيال ميديا بموقع «صدى البلد» الإخباري، عددًا من الموضوعات المهمة على مدار الساعة.. وإليكم أبرزها:

حكيم يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة الليلة عيد

المبدعون يلتقون.. رانيا فريد شوقي من كواليس ولاد ناس

وصلة مدح بين مصطفى قمر ومي كساب بعد مشاركتها في "فارس بلا جواز"

كان برنس.. أحمد فلوكس يدعو للراحل مصطفى متولي بالرحمة

شاهد.. ساندي تتألق بإطلالة رمضانية مميزة في أحدث ظهور

بلا أخطاء.. عبير صبري تشيد بمسلسل لعبة نيوتن

أدعية ليلة القدر في الأكثر تداولا عبر تويتر

 

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