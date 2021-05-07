مصر تعلن تسجيل 1110 إصابات جديدة بكورونا.. وأمير قطر يعفي وزير ماليته من منصبه والتحقيق معه بتهم فساد.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

أبرز اهتمامات صحف الكويت الصادرة اليوم

السيسي يوجّه بالاستمرار في تطوير هيئة قناة السويس

بوريطة: تطوير علاقات المغرب وإسرائيل سيذهب لأقصى حد ممكن

حمدوك يبحث مسار السلام وأزمة سد النهضة مع المبعوث الدولي

نذر مواجهة فرنسية بريطانية.. أول صراع أوروبي بعد "البريكست"



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 1110 إصابات و59 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى روج 900 متعاف من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 175117 حالة حتى اليوم.

ونقلت "الأنباء" عن الرئيس عبدالفتاح السيسي قوله إنه يقدر الإدارة الناجحة لأزمة جنوح السفينة والتي تمت بجهود وخبرات مصرية خالصة، موجها بالاستمرار في مشروعات تطوير مرافق هيئة قناة السويس ومجراها الملاحي باعتبارها اهم شريان للتجارة العالمية، وذلك لتعزيز المكانة الاستراتيجية المتفردة للقناة على مستوى العالم، مع توفير كافة الإمكانات اللازمة في هذا الصدد.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أشارت "الراي" إلى أن أمير قطر، أعفى وزير المالية القطري علي شريف العمادي من منصبه، مساء الخميس، بعد ساعات من توقيفه على خلفية الاشتباه بتورّطه في قضايا فساد وسوء استغلال سلطته.

وذكرت "الأنباء" أن النائب العام القطري أمر بالتحقيق مع وزير المالية بتهم الإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.

ونقلت "القبس" عن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قوله إن تطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وإسرائيل سيذهب إلى أقصى حد ممكن، بما يصب في مصلحة الشعبين والمنطقة.

وذكرت "الجريدة" أن رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، محادثات مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي، بارفيه أونانقا آنيانقا، ناقش فيها مجموعة من القضايا، أبرزها مسار السلام في السودان، وأزمة سد النهضة الإثيوبي.

وأشارت المحادثات الهاتفية ناقشت "مسار السلام في السودان واستعدادات الجولة الجديدة من المفاوضات مع (الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال) بعد توقيع إعلان المبادئ، واستعداد الأمم المتحدة للمساهمة الإيجابية فيها".

دوليًا، قالت "الوطن" إن السلطات البحرية الفرنسية، أعلنت نشر سفينتي دورية في موقع غير بعيد عن جزيرة جيرسي البريطانية، حيث تجمع أكثر من خمسين زورق صيد فرنسي احتجاجا على شروط الصيد المفروضة بعد "بريكست".