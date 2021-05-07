جديدة ولذيذة.. طريقة عمل سيزر باللحم المشوي

سيزر باللحم المشوي من الأطباق الجانبية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، وذلك لأن من المعتاد تطبيق وتقديم السيزر سلاط بالدجاج، ولكن قدمت الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ طريقة عمل سيزر باللحم المشوي.

مقادير سيزر باللحم المشوي



2 شريحة بيف ستيك

التتبيلة

ثوم

زيت زيتون

ملح وفلفل

عصير ليمون

زيتون أسود مخلي صحيح

فلفل أحمر شرائح رفيعة

زيت زيتون

خس

كابوتشا

طماطم شيري

الدريسنج

مايونيز

جبن بارميزان مبشورة

زبادي

ثوم مفروم

ثوم بودرة

أنشوجة

ملعقة كبيرة سكر

زيت زيتون



طريقة تحضير سيزر باللحم المشوي



- يتبل اللحم بالزيت والملح والفلفل وبودرة الثوم والزعتر.

-تشوى على جريل مدهون بزيت.

- ترص مكونات السلاطة في طبق التقديم.

-تخلط مكونات الدريسينج ثم يضاف للسلاطة وتقدم.