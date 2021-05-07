شوشة: توفير السلع والوقود والغاز للمواطنين بسيناء في عيد الفطر

قال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، إنه تم توفير السلع والمواد الغذائية والمقررات التموينية، والوقود والغاز الطبيعي لمواجهة كافة متطلبات المواطنين أيام عيد الفطر المبارك .

أشار إلي أن هناك متابعة يومية للمخزون الاستراتيجى من السلع المختلفة لتلافى حدوث اختناقات، وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق وكذا تكثيف الجهد على مدار 24 ساعة يوميا.

تعزيز الأرصدة:

وأكد أنه تم تعزيز الأرصدة من السلع المختلفة في الأسواق وذلك من خلال التركيز على السلع الهامة التي يقبل عليها المواطنين خلال فترة العيد خاصة السكر والدقيق والمسلى والزيت وغيرها ، وكذلك في مجمعات الأهرام وفروع شركة الجملة والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والفئوية ولدى تجار الجملة والتجزئة .

وقال ان محافظة شمال سيناء، حددت سعر أسطوانة الغاز في مدينتي العريش العاصمة والشيخ زويد.، شاملا التوصيل حتي باب المنزل .

وأكد علاء الدين سمري، مدير عام مديرية التموين بالمحافظة ، أنه بناءً على تعليمات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، تقرر تحديد سعر استبدال أسطوانة الغاز.

وأضاف سمري ،أن سعر أسطوانة الغاز في مدينة العريش 75 جنيهًا حتى باب المنزل، وسعر أسطوانة الغاز في مدينة الشيخ زويد 80 جنيهًا حتى باب المنزل.

وقد تم افتتاح محطة تعبئة الغاز بمدينةالعريش بعد تطويرها ورفع كفاءتها،في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي ، حيث تعمل بطاقة 52 طن غاز يوميا «52 ألف أسطوانة».









