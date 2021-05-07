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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

هيئة الصحة في دبي: تطبيق العزل المنزلي في حال توفر هذه الشروط

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أكدت الدكتورة هند العوضي، مسؤولة التوعية والتثقيف في هيئة الصحة في دبي، أنه يمكن الحصول على شهادة خلو من مرض فيروس «كورونا» المستجد ( كوفيد- 19)، بعد استكمال فترة العزل الصحي، من خلال الاتصال على الرقم المجاني للهيئة أو من خلال تطبيق COVID19-DXB

وأوضحت مسؤولة التوعية والتثقيف في هيئة الصحة في دبي وفقا لما ذكرته صحيفة الاتحاد، أنه يتم تطبيق العزل المنزلي في حال توفر شروط ومتطلبات هذا العزل للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أي من أعراض المرض، أو تكون الأعراض بسيطة، مع توافق المنزل لاشتراطات العزل.

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وأشارت العوضي إلى أن  هناك 6 شروط ومتطلبات للعزل المنزلي، هي: توفر غرفة منفصلة مع حمام خاص، واستقرار الحالة الصحية للمريض، وألا يكون أي من المقيمين في المنزل من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

وأكدت ضرورة توفر وسائل اتصال، مثل وجود هاتف فعال، والتزام المريض والموجودين معه بالإجراءات الاحترازية الموصى بها في حالات العزل المنزلي، وتوفر عدة الإسعافات الأولية التي تحتوي على جهاز قياس درجة الحرارة.

وعن الفئات الأكثر عرضة للخطر من «كوفيد-19»، أجابت: « من هم فوق 60 سنة، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية، مثل: السكري، وأمراض القلب الخطيرة، مثل نقص التروية القلبية، ارتفاع ضغط الدم غير المنتظم.

وأضافت: «ينطبق ذلك على أمراض الرئة، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة بما في ذلك الربو المعتدل إلى الشديد وأمراض الكلى المزمنة والفشل الكلوي ومرض الكبد المزمن، وكذلك مرضى السرطان الذين ما زالوا يخضعون للعلاج».

وأشارت إلى أهمية الحماية من الإصابة بالمرض، للذين يستخدمون الأدوية البيولوجية أو الأدوية المثبطة للمناعة والمرضى الذين لديهم تاريخ زراعة أعضاء، والأشخاص من أي فئة عمرية، ممن يعانون من السمنة المفرطة، أو الأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات الطبية الأساسية، خاصة إذا لم يتم التحكم فيها جيداً.

ولفت إلى أن أي حالة صحية قد تضعف المناعة، هي معرضة بشكل أكثر من غيرها لمرض«كورونا»، وأيضا أصحاب الهمم والأشخاص الذين يقيمون في مراكز الرعاية طويلة الأجل.

مسؤولة التوعية والتثقيف هيئة الصحة في دبي فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 تطبيق COVID19-DXB

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