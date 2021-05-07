أستاذ علاقات دولية : اجتماع نائبة الرئيس الأمريكي مع رئيس المكسيك سيتناول حلولا لقضية الهجرة غير الشرعية .. فيديو

قال الدكتور أشرف سنجر ، أستاذ العلاقات الدولية ، على خلفية اجتماع نائبة الرئيس الأمريكي مع رئيس المكسيك ، إن الاجتماع سيتناول على رأس القضايا ، قضية الهجرة الغير شرعية ، والتي تسبب تهديد لأمن الولايات المتحدة الأمريكية .

وأضاف الدكتور أشرف سنجر ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز" ، أن الهجرة الغير مشروعة تمثل قلق متزايد بسبب انتشار المخدرات وتجار السلاح ، مما يتطلب تدخل الولايات المتحدة ، في المساهمة ببعض المساعدات لأمريكا الجنوبية .

وأشار إلى أن الاجتماع سيتناول مناقشة عودة عجلة الاقتصاد بين الولايات المتحدة والمكسيك ، وهو حل جيد للقضاء على أسباب الهجرة الغير شرعية .

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، يوم الأربعاء ، عن تسجيل 267 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 218007 حالات.

وكانت بيانات حكومية منفصلة نشرت في مارس قد أشارت إلى أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى بنسبة 60 بالمئة على الأقل من الرقم المعلن.