العراق.. إقليم كردستان يتراجع عن فرض حظر التجول خلال أيام عيد الفطر

قررت غرفة عمليات أربيل عاصمة إقليم كردستان الذي يتمتع بالحكم الذاتي بشمال العراق، عدم فرض حظر التجوال خلال أيام عيد الفطر، مشددة على المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية.



وجاء قرار غرفة العمليات في أربيل، بعد إصدار وزارة الداخلية في إقليم كردستان بياناً، حددت فيه الإجراءات المتبعة لحظر التجوال خلال أيام عيد الفطر.



وأعطت الوزارة الصلاحيات للمحافظين، بشأن فرض حظر تجول عام أو جزئي، بحسب الوضع الصحي لمحافظاتهم.



وبموجب بيان وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، تقرر استمرار حظر التنقل بين إقليم كوردستان وباقي المحافظات العراقية وفقاً للقرار المرقم (15) لعام 2021، كما شدّدت الوزارة على منع التجمعات في الأماكن العامة والسياحية.



وقررت غرفة عمليات أربيل السماح بإقامة صلاة العيد في المساجد، داعية رجال الدين وأئمة الجوامع، إلى تقديم الدعم ونشر التوعية والالتزام بالإجراءات الوقائية، وكذلك حث المصلين على اتباع الإجراءات الوقائية الصحية.



غرفة عمليات أربيل، دعت المواطنين إلى الالتزام بالقرارات واتباع الإجراءات الوقائية وحفظ التباعد الاجتماعي من أجل حماية السلامة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا.



وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، قد أعلن في 28 ابريل الماضي، فرض حظر شامل للتجوال لمدة ثلاثة أيام خلال أيام عيد الفطر.



جاء ذلك عقب اجتماع للجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا برئاسة وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، واتخاذ اللجنة بعض القرارات الجديدة بالاستناد إلى التقارير المقدمة من قبل وزيري الصحة والتربية في إقليم كوردستان.

