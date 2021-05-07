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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرى: تحويل 285 ألف فدان للري الحديث

صدى البلد

صرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة تواصل العمل في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى ، والتي تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه مثل المشروع القومي لتأهيل الترع ، والمشروع القومي للتحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن المشروع القومى لتأهيل الترع يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية  وحمايتها من التلوث ، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.

- الانتهاء من تأهيل ١٦٦٧ كيلومتر من الترع والعمل على تنفيذ ٥٣٦٣ كيلومتر 

 

الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ١٦٦٧ كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية ، وأنه جارى العمل فى تنفيذ ٥٣٦٣ كيلومتر أخرى ، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى ١١٩٦ كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين ، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع ٨٢٢٦ كيلومتر حتى تاريخه ، وذلك فى  إطار المرحلة الأولى من المشروع ، والتي ستنتهي بحلول منتصف عام ٢٠٢٢ بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ ١٨ مليار جنيه.

كما أوضح الدكتور عبد العاطى أن أجهزة وزارة الموارد المائية والرى تواصل مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث ، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه ، مشيراً إلى أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث يصل لمساحة ٢٨٥ ألف فدان تقريباً، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى ٨٥ ألف فدان ، الأمر الذي يعكس تزايد الوعي بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم ، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها ، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال العمالة والطاقة والأسمدة ، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.

الري المشروع القومى لتاهيل الترع وزير الموارد المائية والرى وزارة الموارد المائية والري محمد عبد العاطي

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