رئيس شركة مياه المنوفية يتابع ميدانيا أعمال الإصلاح بشبين الكوم

تفقد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أعمال المياه والصرف الصحى بمدينة شبين الكوم وذلك بشارع البيئة النموذجي بحى غرب وشارع الطيار بالحى القبلى وشارع مسجد التقوى بالحى البحرى بجوار مستشفى الرمد بشبين الكوم وشارع دنشواي بمنطقة العزبة الغربية.



وذكر، تم تنفيذ حوالي 5كم أعمال صرف صحي مابين إحلال وتجديد للخطوط القائمة ومد خطوط جديدة بأقطار مختلفة لخدمة هذه المناطق بالإضافة إلى تنفيذ 11كم خطوط مياه بأقطار مختلفة سواء في الطرق الأسفلتية أو الترابية ومابين إحلال وتجديد ومد خدمة جديدة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين بتلك المناطق.

ووجه رئيس الشركة بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح بكافة المناطق المتأثرة حفاظا على استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين بالكفاءة والجودة المطلوبة.

يأتى ذلك فى إطار سعي الشركة للقضاء على المشكلات التي تؤثر على كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين والحفاظ، على الاستثمارات التى تضخها الدولة في البنية التحتية والوصول لمستوى الجوده الأفضل فنيا وإداريا من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.