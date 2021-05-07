عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس شركة مياه المنوفية يتابع ميدانيا أعمال الإصلاح بشبين الكوم

مياه المنوفية
مياه المنوفية

تفقد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أعمال المياه والصرف الصحى بمدينة شبين الكوم وذلك بشارع البيئة النموذجي بحى غرب وشارع الطيار بالحى القبلى وشارع مسجد التقوى بالحى البحرى بجوار مستشفى الرمد بشبين الكوم وشارع دنشواي بمنطقة العزبة الغربية. 

وذكر، تم تنفيذ حوالي 5كم أعمال صرف صحي مابين إحلال وتجديد للخطوط القائمة ومد خطوط جديدة بأقطار مختلفة لخدمة هذه المناطق بالإضافة إلى تنفيذ 11كم خطوط مياه بأقطار مختلفة سواء في الطرق الأسفلتية أو الترابية ومابين إحلال وتجديد ومد خدمة جديدة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين بتلك المناطق.

ووجه رئيس الشركة بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح بكافة المناطق المتأثرة حفاظا على استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين بالكفاءة والجودة المطلوبة.

يأتى ذلك فى إطار سعي الشركة للقضاء على المشكلات التي تؤثر على كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين والحفاظ، على الاستثمارات التى تضخها الدولة في البنية التحتية والوصول لمستوى الجوده الأفضل فنيا وإداريا من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.

مياة الشرب المنوفية محافظة المنوفية شبين الكوم مياة

موضوعات متعلقة

استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 7-5-2021

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة فى سوق العبور اليوم الجمعة

بينها دولة عربية.. خريطة محتملة لمناطق سقوط الصاروخ الصيني التائه

نذبح بسكين بارد.. فرج عامر يفجر مفاجأة مدوية بشأن مباراة الزمالك وسموحة

فهمتم يا بتوع التحليل|خالد الغندور يهاجم خبراء التحكيم بسبب ركلة جزاء سموحة

بيان هام من السفارة الصينية في السعودية حول الصاروخ التائه| فيديو

الرى: تحويل 285 ألف فدان للري الحديث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان هام من السفارة الصينية في السعودية حول الصاروخ التائه| فيديو

علامات ليلة القدر .. 7 أمور تحدث هل شاهدت أحدها اليوم؟

غلق كلي لطريق الإسكندرية الصحراوي لمدة ٥ أيام

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

خريطة بالمناطق عالية الخطورة المحتمل سقوط الصاروخ الصيني فوقها .. فيديو وصور

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

دعاء اخر جمعة فى رمضان

سقوط الصاروخ الصيني إلى مدار منخفض وتوقعات بانهيار مدمر فوق منطقة مأهولة .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يستعيد الثقة ويفوز على الاتحاد 2-1 في الدوري

مباراة ممتعة.. الزمالك يفوز على سموحة 2-1 ويواصل تصدر الدوري | صور

طريقة عمل كعك العيد بأكثر من طريقة

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

فيديو

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ